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В Бресте такси вылетело на тротуар и пробило забор жилого дома

04.03.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с участием автомобиля такси произошло поздно вечером 3 марта в Бресте.

В Бресте такси вылетело на тротуар и пробило забор жилого дома

По сообщению областной ГАИ, примерно в полночь такси ехало на вызов по улице Пионерской. 36-летний брестчанин на Toyota не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия и состояние проезжей части, в результате чего не справился с управлением автомобиля, выехал на правый тротуар и совершил наезд на заборное ограждение жилого дома.

В результате происшествия автомобиль и забор повреждены, пострадавших в дорожной аварии нет.

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП с участием автомобиля такси произошло поздно вечером 3 марта в Бресте.
 
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