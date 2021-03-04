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Скоростной поезд задержался из-за усевшейся на кабину машиниста кошки

04.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Британские кошки выбирают скоростные поезда. ЧП на Лондонском вокзале – состав в Манчестер не смог отправиться вовремя из-за безбилетного пассажира на крыше.

Кошку на кабине машиниста заметили за полчаса до отправления и этим спасли ей жизнь, ведь всего за несколько минут такой поезд разгоняется до 200 километров в час. Опасность близко расположенных линий электропередачи не давала просто спугнуть животное, сотрудники вокзала два с половиной часа аккуратно выманивали кошку.

Кстати, пассажирам так долго ждать не пришлось, для них вывели запасной поезд.

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Британские кошки выбирают скоростные поезда. ЧП на Лондонском вокзале – состав в Манчестер не смог отправиться вовремя из-за безбилетного пассажира на крыше....
 
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