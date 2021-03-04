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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался после посадки
Источник материала: ОНТ
Миссия пока невыполнима. Испытания космического корабля для полетов на Марс вновь завершились неудачей.
Прототип аппарата Starship поднялся на высоту около десяти километров, а потом совершил посадку. Спустя несколько минут прогремел взрыв. Ранее аналогичные испытания заканчивались так же.
Космический аппарат многоразового использования компании SpaceX, по задумке Илона Маска, должен доставлять людей на Марс. Челнок рассчитан на 100 человек.
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Миссия пока невыполнима. Испытания космического корабля для полетов на Марс вновь завершились неудачей. Прототип аппарата Starship поднялся на высоту около десяти...
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