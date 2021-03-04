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Землетрясение в Греции: массовые разрушения и пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Тысячи людей в Греции провели ночь на улице, опасаясь возвращаться в свои дома. После мощного землетрясения в центральной части страны большая часть зданий разрушена.
Из-за падения обломков ранены люди. Магнитуда подземных толчков приближалась к 6, затем последовало несколько мощных афтершоков. Власти призвали людей оставаться вне зданий, пока их не проверят на прочность. Военные разместили палатки и пункты выдачи еды на футбольном поле. Сегодня также для проверки закрыты все учебные заведения.
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Тысячи людей в Греции провели ночь на улице, опасаясь возвращаться в свои дома. После мощного землетрясения в центральной части страны большая часть зданий...
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