Землетрясение в Греции: массовые разрушения и пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Тысячи людей в Греции провели ночь на улице, опасаясь возвращаться в свои дома. После мощного землетрясения в центральной части страны большая часть зданий разрушена.

Из-за падения обломков ранены люди. Магнитуда подземных толчков приближалась к 6, затем последовало несколько мощных афтершоков. Власти призвали людей оставаться вне зданий, пока их не проверят на прочность. Военные разместили палатки и пункты выдачи еды на футбольном поле. Сегодня также для проверки закрыты все учебные заведения.

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