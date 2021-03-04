Что посмотреть? ТОП-5 свежих сериалов 2021 года, которые обсуждает весь интернет

Источник материала: ОНТ

Не знаете, что посмотреть и ищите новый короткий сериал, который можно посмотреть за пару вечеров? Тогда эта подборка для вас. Собрали самые свежие сериалы 2021 года, о которых сейчас все говорят в интернете. Жанры – на любой вкус.

1. В ее глазах

Дата выхода: 17 февраля 2021 г.

Свежий сериал от Netflix, который своей концовкой взбудоражил весь интернет. Шесть серий напоминают клубок, который медленно распутывается в течение сезона. У зрителей появляется множество догадок насчет концовки, но сценаристы все же смогли удивить публику. К слову, основным сценаристом был Стив Лайтфут, который работал над проектами «Ганнибал» и «Нарко».

В центре сюжета – любовный треугольник, в котором очень много странных совпадений. Одинокая секретарша Луиза в баре знакомится с успешным приезжим красавцем Дэвидом. На следующий день выясняется, что это ее новый начальник, причем у которого есть жена. Затем происходит еще одна случайная встреча Луизы с Адель – женой Дэвида. Девушки тайно становятся подругами. И Луиза понимает, что привязалась к обоим. При этом «счастливый» брак пары таит в себе множество тайн и загадок, которые девушка пытается выяснить.





2. Судьба: Сага клуба Винкс

Дата выхода: 22 января 2021 г.

Этот проект ждали многие фанаты мультика «Винкс», на котором выросло целое поколение. Ожидания были высокими, и Netflix не подвел. Если название и первая серия вас немного смущают, и вы думаете, что это сериал для детей – дайте шанс второй серии и не заметите, как уже будете сидеть с открытым ртом. Это не просто сериал, снятый по известному доброму мультфильму, а совершенно новая история с небольшими отсылками к оригиналу. Здесь знакомые персонажи раскрываются абсолютно с разных сторон.

В центре событий – подростки с магическими способностями, живущие в волшебной школе Алфея. Они не только учатся и строят отношения, но и раскрывают страшную тайну, которую от всех прячет руководство школы. Причем Netflix как обычно приправил весь этот суп социальными проблемами.





3. Джинни и Джорджия

Дата выхода: 24 февраля 2021 г.

Главные героини – 30-летняя мать-одиночка Джорджия и ее дочка-подросток Джинни. Они переезжают в тихий американский городок, в котором начинают новую жизнь. Мы наблюдаем, как развиваются отношения между ними и оцениваем, как отличаются характеры женщины в разном возрасте. Забавно, что мама иногда кажется более беззаботной и непосредственной, чем ее дочь.

Сериал сравнивают с успешным проектом «Девочки Гилмор», где тоже «зажигает» пара мамы и дочки. При этом здесь основной жанр – драма, в которой хорошо сочетаются юмор и элементы триллера. В общем, если вы ищите легкий и расслабляющий сериал на вечер, то это то, что вам надо.





4. Ванда Вижн

Дата выхода: 15 января 2021 года

В центре событий молодая пара – эмигрантка из Восточной Европы со сверхъестественными способностями Ванда, которую играет Элизабет Олсен, и её муж-андроид Вижн. Они занимаются бытом и кажется, будто жизнь идет своим чередом, однако по радио девушка слышит странный голос и вокруг начинают происходить аномальные вещи.

Первый трейлер сериала за сутки собрал 53 миллиона просмотров, чем установил рекорд среди всех проектов, которые когда-либо выходили на стриминговых сервисах, поэтому сериал многообещающий.

Стоит отметить, что это не отдельная в киновселенной Marvel история, а своеобразный пролог к сиквелу «Доктора Стрэнджа».





5. История бранных слов. 18+

Дата выхода: 5 января 2021 года.

И если уж вам все предыдущие сериалы показались слишком скучными и банальными, то «История бранных слов» с Николосам Кейджем точно ни на что не похожа и сможет вас удивить. Знаменитый актер в своей неповторимой манере разбирает каждое бранное слово и рассказывает его этимологи. Получается такой своеобразный урок языка для взрослых, да еще и с таким учителем. Такое точно нельзя пропустить! В сериале также задействованы профессиональные лингвисты, комики и другие звезды шоу-бизнеса. В общем, скучно точно не будет.

Автор: Виктория Купрацевич

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