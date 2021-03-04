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Солистка группы Aura Юлия Быкова – о семье, интересах и юбилейном концерте
Источник материала: ОНТ
5 Марта у группы Aura состоится юбилейный сольный концерт! Нас ждёт музыкальная ретроспектива, любимые хиты и звездные гости.
Накануне этого события мы узнали, как вообще начиналась история группы. И пообщались с солисткой Юлией Быковой. Смотрите сами, что из этого вышло!
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5 Марта у группы Aura состоится юбилейный сольный концерт! Нас ждёт музыкальная ретроспектива, любимые хиты и звездные гости. Накануне этого события мы узнали, как...
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