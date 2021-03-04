ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле делегаты VI Всебелорусского народного собрания обсудили с учителями вопросы образования

04.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Гомеле делегаты VI Всебелорусского народного собрания обсудили с учителями вопросы образованияГомеле делегаты VI Всебелорусского народного собрания обсудили с учителями вопросы образования" class="one-news__figure-img">

По следам Всебелорусского народного собрания. В регионах продолжают обсуждать итоги форума.

В Гомеле участники большого диалога встретились с коллективом школы №19. Говорили о предстоящих изменениях в образовании. Особое внимание – развитию потенциала и навыков, отвечающих требованиям современности. А также патриотизму, бережному отношению к символике и историческому наследию. В воспитательном процессе одной из ключевых фигур становится педагог.

Сегодня, по статистике, образование получает каждый третий житель страны. Встречи с делегатами Всебелорусского собрания будут продолжаться. И до конца месяца пройдут в каждом учебном заведении Гомельской области.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По следам Всебелорусского народного собрания. В регионах продолжают обсуждать итоги форума. В Гомеле участники большого диалога встретились с коллективом школы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госдолг Беларуси побил рекорд за все время наблюдений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by