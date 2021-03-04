В Гомеле делегаты VI Всебелорусского народного собрания обсудили с учителями вопросы образования

Источник материала: ОНТ

Гомеле делегаты VI Всебелорусского народного собрания обсудили с учителями вопросы образования" class="one-news__figure-img">

По следам Всебелорусского народного собрания. В регионах продолжают обсуждать итоги форума.

В Гомеле участники большого диалога встретились с коллективом школы №19. Говорили о предстоящих изменениях в образовании. Особое внимание – развитию потенциала и навыков, отвечающих требованиям современности. А также патриотизму, бережному отношению к символике и историческому наследию. В воспитательном процессе одной из ключевых фигур становится педагог.

Сегодня, по статистике, образование получает каждый третий житель страны. Встречи с делегатами Всебелорусского собрания будут продолжаться. И до конца месяца пройдут в каждом учебном заведении Гомельской области.

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