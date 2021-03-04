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Кубок Президента по хоккею: сыграны первые матчи плей-офф
Источник материала: ОНТ
В Кубке Президента по хоккею накануне прошли первые матчи плей-офф.
Лидер регулярного чемпионата – «Юность» разгромила «Брест» – 4:0, а солигорский «Шахтёр» с минимальным преимуществом переиграл новополоцкий «Нефтехимик» – 3:2.
«Гомель» в домашнем матче был сильнее «Немана» – 4:2, жлобинский «Металлург» лишь в овертайме смог взять верх над «Динамо-Молодечно» – 3:2.
Серия плей-офф продолжится уже сегодня.
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В Кубке Президента по хоккею накануне прошли первые матчи плей-офф. Лидер регулярного чемпионата – «Юность» разгромила «Брест» – 4:0, а солигорский «Шахтёр» с...
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