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Кубок Президента по хоккею: сыграны первые матчи плей-офф

04.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок Президента по хоккею: сыграны первые матчи плей-офф

В Кубке Президента по хоккею накануне прошли первые матчи плей-офф.

Лидер регулярного чемпионата – «Юность» разгромила «Брест» – 4:0, а солигорский «Шахтёр» с минимальным преимуществом переиграл новополоцкий «Нефтехимик» – 3:2.

«Гомель» в домашнем матче был сильнее «Немана» – 4:2, жлобинский «Металлург» лишь в овертайме смог взять верх над «Динамо-Молодечно» – 3:2.  

Серия плей-офф продолжится уже сегодня.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Кубке Президента по хоккею накануне прошли первые матчи плей-офф. Лидер регулярного чемпионата – «Юность» разгромила «Брест» – 4:0, а солигорский «Шахтёр» с...
 
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