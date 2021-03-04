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Около 40 человек погибли в ходе столкновений с полицией в Мьянме
Источник материала: ОНТ
Самый кровавый день протестов в Мьянме. Жертвами столкновений с полицией в разных городах стали около 40 человек. И это только в среду.
По сведениям местной прессы, силы правопорядка открывали по демонстрантам огонь, в том числе боевыми патронами. Другие неподтверждённые сообщения говорят о случаях нападения полицейских даже на врачей, которые оказывали помощь пострадавшим в ходе массовых акций протеста.
Число погибших накануне оказалось самым высоким за месяц – именно столько не прекращаются массовые выступления против власти военных. За всё это время, по данным ООН, погибли более 50 человек.
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Самый кровавый день протестов в Мьянме. Жертвами столкновений с полицией в разных городах стали около 40 человек. И это только в среду. По сведениям местной прессы,...
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