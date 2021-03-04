Около 40 человек погибли в ходе столкновений с полицией в Мьянме

Источник материала: ОНТ

Самый кровавый день протестов в Мьянме. Жертвами столкновений с полицией в разных городах стали около 40 человек. И это только в среду.

По сведениям местной прессы, силы правопорядка открывали по демонстрантам огонь, в том числе боевыми патронами. Другие неподтверждённые сообщения говорят о случаях нападения полицейских даже на врачей, которые оказывали помощь пострадавшим в ходе массовых акций протеста.

Число погибших накануне оказалось самым высоким за месяц – именно столько не прекращаются массовые выступления против власти военных. За всё это время, по данным ООН, погибли более 50 человек.

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