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Ярмарка ремесленников пройдет 6 марта в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
В Гродно в субботу откроется традиционная ярмарка ремесленников.
Причем, свои работы покажут не только белорусские мастера, а и иностранные гости. На ярмарке можно будет приобрести изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, металла, соломки. А еще – попробовать сделать нечто шедевральное своими руками. Мужчины, а чем не идея для подарка?
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В Гродно в субботу откроется традиционная ярмарка ремесленников. Причем, свои работы покажут не только белорусские мастера, а и иностранные гости. На ярмарке...
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