Ярмарка ремесленников пройдет 6 марта в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

В Гродно в субботу откроется традиционная ярмарка ремесленников.

Причем, свои работы покажут не только белорусские мастера, а и иностранные гости. На ярмарке можно будет приобрести изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, металла, соломки. А еще – попробовать сделать нечто шедевральное своими руками. Мужчины, а чем не идея для подарка?





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