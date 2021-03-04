Что подарить на 8 марта: 35 способов порадовать любимых в Международный женский день

Источник материала: ОНТ

До Международного женского дня осталось меньше недели! Вы уже выбрали подарки своих для любимых женщин? Если вы все еще испытываете муки выбора, мы поможем. Собрали 35 идей подарка для мам, бабушек, жен, девушек и любимых дочерей – вы точно выберете что-то на свой вкус.

Предметы одежды и украшения

Пижамка, домашний костюм или тапочки

Нижнее белье

Сумочка или косметичка

Ювелирные украшения, бижутерия или наручные часы

Солнечные очки





Подарки для красоты

Косметика ее любимого бренда или парфюм

Фен, плойка или стайлер

Набор для маникюра и педикюра

Массажер для тела или лица

Абонемент в спа-салон





Подарки для здоровья

Фитнес-браслет или умные весы

Тонометр

Электрическая зубная щетка или ирригатор

Фитбол, гантели или другой инвентарь для занятий спортом





Полезные гаджеты и аксессуары

Электронная книга

Фотоаппарат для моментальной печати

Смартфон или чехол для смартфона

Дизайнерский чехол для ноутбука или планшета

Электросамокат

Беспроводные наушники

Внешний аккумулятор









Полезные штучки для дома и удобного образа жизни

Аромалампа или свечи

Ортопедическая подушка или плед

Робот-пылесос

Увлажнитель воздуха

Настольное зеркало

Маска для сна

Ночник

Термокружка или контейнер для собойки









Подарки для девочек

Кукла или кукольный домик

Плюшевая игрушка

Настольная игра для веселых встреч с друзьями

Детские музыкальные инструменты или микрофон





Приятные личные подарки

Горшечные цветы

Стильный органайзер для записей

Набор сладостей

Фотосессия









К выбору и оформлению подарка подойдите с душой – женщины тонко чувствуют, сколько усилий вы вложили в то, чтобы ее порадовать. И очень ценят эти усилия! Постарайтесь сделать подарок особенным, подчеркнув свое теплое отношение.

Выбирая предметы одежды, украшения и косметика, обязательно узнайте заранее предпочтения женщины, а также размер (например, одежды, кольца и т.д.).

Не стоит дарить девушке посуду и другие кухонные аксессуары, бытовые предметы гигиены вроде шампуня или мыла (исключение составляют эксклюзивные бренды или необычная органическая косметика).

И не забывайте про цветы! Даже если девушка молчит об этом, она обязательно будет рада красивому букету.





Фото: Pinterest

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