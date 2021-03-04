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Что подарить на 8 марта: 35 способов порадовать любимых в Международный женский день
Источник материала: ОНТ
До Международного женского дня осталось меньше недели! Вы уже выбрали подарки своих для любимых женщин? Если вы все еще испытываете муки выбора, мы поможем. Собрали 35 идей подарка для мам, бабушек, жен, девушек и любимых дочерей – вы точно выберете что-то на свой вкус.
Предметы одежды и украшения
Подарки для красоты
Подарки для здоровья
Полезные гаджеты и аксессуары
Полезные штучки для дома и удобного образа жизни
Подарки для девочек
Приятные личные подарки
К выбору и оформлению подарка подойдите с душой – женщины тонко чувствуют, сколько усилий вы вложили в то, чтобы ее порадовать. И очень ценят эти усилия! Постарайтесь сделать подарок особенным, подчеркнув свое теплое отношение.
Выбирая предметы одежды, украшения и косметика, обязательно узнайте заранее предпочтения женщины, а также размер (например, одежды, кольца и т.д.).
Не стоит дарить девушке посуду и другие кухонные аксессуары, бытовые предметы гигиены вроде шампуня или мыла (исключение составляют эксклюзивные бренды или необычная органическая косметика).
И не забывайте про цветы! Даже если девушка молчит об этом, она обязательно будет рада красивому букету.
Фото: Pinterest
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До Международного женского дня осталось меньше недели! Вы уже выбрали подарки своих для любимых женщин? Если вы все еще испытываете муки выбора, мы поможем. Собрали...
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