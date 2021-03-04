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Выставка женских образов открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей
Источник материала: ОНТ
Беларусь уже готовится к празднику весны и красоты! Ярким женским образам посвящена выставка в Гомеле. Она открылась в преддверии 8 марта во дворце Румянцевых и Паскевичей.
К этой теме в искусстве в разное время обращались многие мастера кисти Гомельщины: Берта Кузнецова, Михаил Новицкий, Владимир Тихонов. Работы, в основном, о женской доброте, внешней и внутренней красоте, материнской любви и единении с природой. Здесь самые разные образы: от прославленных лётчиц прошлого века до известных современниц.
Часть произведений предоставлена музейным собранием дворцово-паркового ансамбля. Выставка будет работать до конца марта.
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Беларусь уже готовится к празднику весны и красоты! Ярким женским образам посвящена выставка в Гомеле. Она открылась в преддверии 8 марта во дворце Румянцевых и...
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