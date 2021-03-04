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Как успешно пройти собеседование? Рекомендации психолога

04.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как успешно пройти собеседование? Рекомендации психолога

Оказывается, в топ-10 востребованных среди нанимателей работников входят водитель автомобиля, продавец, уборщик, швея, повар, грузчик, каменщик. Среди специалистов и служащих - медсестра, врач-специалист, инженер, фельдшер-лаборант, ветврач и лесник. 

И что интересно: большинство собеседований длится 25-40 минут. Реже ‑ 10-20 минут. Шанс попасть на переговоры, которые затянутся до часа ‑ один из десяти. Короткое собеседование длится в среднем 7 минут и чаще всего заканчивается отказом для кандидата.

 О том, как настроиться и успешно пройти собеседование, рассказывает психолог Павел Зыгмантович. 


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Оказывается, в топ-10 востребованных среди нанимателей работников входят водитель автомобиля, продавец, уборщик, швея, повар, грузчик, каменщик. Среди специалистов...
 
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