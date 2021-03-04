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Мотострелки провели учение на Борисовском полигоне
Источник материала: ОНТ
Год боеготовности в белорусской армии продолжается. Её поддерживают все подразделения Вооружённых сил. На Борисовский полигон вышли мотострелки 120-й отдельной механизированной бригады.
Военные отработали действия при внезапном нападении. Подразделение быстро перестроило боевой порядок и вступило в бой с передовыми отрядами условного противника. Пехоту поддерживал танковый и гранатометный взводы, и самоходная артиллерийская батарея. Отработали также охрану и маскировку техники.
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Год боеготовности в белорусской армии продолжается. Её поддерживают все подразделения Вооружённых сил. На Борисовский полигон вышли мотострелки 120-й отдельной...
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