Митинги оппозиции прошли у здания парламента Армении

Источник материала: ОНТ

Тем временем в Армении накануне снова прошли митинги оппозиции. Участники протеста требовали отставки Пашиняна. Премьер-министр в это время находился в парламенте под охраной силовиков.

На балконах дежурили снайперы. За оградой установили светошумовые гранаты. По периметру здания выставили усиленные наряды полиции.

Между тем, против лидера армянской оппозиции возбуждено уголовное дело. Вазгена Манукяна обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.

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