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В белорусском Парке высоких технологий уже 1021 резидент
Источник материала: ОНТ
Новую планку взял белорусский Парк высоких технологий, число резидентов которого превысило тысячу!
Наблюдательный совет ПВТ принял ещё 65 компаний. Они представляют самые разные сферы деятельности: медицину, финтех, электронную коммерцию, игровую индустрию, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Одна из тенденций – активное развитие стартапов: именно за прошедший и текущий годы в Парке зарегистрировано более половины новичков. Также к Парку присоединились резиденты с иностранным капиталом.
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Новую планку взял белорусский Парк высоких технологий, число резидентов которого превысило тысячу! Наблюдательный совет ПВТ принял ещё 65 компаний. Они...
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