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В белорусском Парке высоких технологий уже 1021 резидент

04.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В белорусском Парке высоких технологий уже 1021 резидент

Новую планку взял белорусский Парк высоких технологий, число резидентов которого превысило тысячу!

Наблюдательный совет ПВТ принял ещё 65 компаний. Они представляют самые разные сферы деятельности: медицину, финтех, электронную коммерцию, игровую индустрию, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Одна из тенденций – активное развитие стартапов: именно за прошедший и текущий годы в Парке зарегистрировано более половины новичков. Также к Парку присоединились резиденты с иностранным капиталом.

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Новую планку взял белорусский Парк высоких технологий, число резидентов которого превысило тысячу! Наблюдательный совет ПВТ принял ещё 65 компаний. Они...
 
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