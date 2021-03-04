В белорусском Парке высоких технологий уже 1021 резидент

Источник материала: ОНТ

Новую планку взял белорусский Парк высоких технологий, число резидентов которого превысило тысячу!

Наблюдательный совет ПВТ принял ещё 65 компаний. Они представляют самые разные сферы деятельности: медицину, финтех, электронную коммерцию, игровую индустрию, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Одна из тенденций – активное развитие стартапов: именно за прошедший и текущий годы в Парке зарегистрировано более половины новичков. Также к Парку присоединились резиденты с иностранным капиталом.

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