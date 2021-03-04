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Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron

04.03.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Audi сообщил о старте приема заказов на электрический кроссовер Audi e-tron. Машину уже можно увидеть в шоуруме автоцентра. Демонстрационный Audi e-tron представлен в модификации 55 quattro с двумя асинхронными электродвигателями, установленными по одному на каждой оси.

Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron

Силовая установка имеет отдачу 408 л. с. и 664 Н·м. На машину установлена батарея емкостью 95 кВт·ч. Она обеспечивает запас хода в 436 км. До сотни e-tron разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.

Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron

Для Audi e-tron доступно множество вариантов зарядки: вы можете воспользоваться стойками быстрой зарядки в городе или использовать эффективные решения Audi для зарядки электромобиля в домашних условиях. Информация об уровне заряда доступна на приборной панели Audi virtual cockpit.

Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron

Представленный вариант электрокроссовера укомплектован адаптивной оптикой Matrix LED с задними динамическими указателями поворотов, панорамной крышей с электроприводом, спортивными сиденьями, исполненными в перфорированной коже Valconа с оттиском S и множеством электрических регулировок.

Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron

Комфорт в салоне обеспечивает четырехзонный климат-контроль с функцией ионизации и ароматизации воздуха, контурная подсветка салона с проекцией e-tron при открывании дверей, беспроводная зарядка телефона. Меломаны оценят премиальную акустическую систему Bang&Olufsen с 3D-звучанием на 16 динамиков суммарной мощностью 705 Вт.

Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron

У автомобиля S-line с черным стайлинг-пакетом внешней отделки Audi exclusive. Легкосплавные диски диаметром 21 дюйм с черными контрастными элементами. По информации представителей автоцентра, ориентировочно стоимость Audi e-tron стартует от 79 900 евро по курсу.

Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron
Audi Q7 I (4L) Рестайлинг V12, 2009 г.в., 250 000 км
черный, внедорожник, дизель 6 л, автоматическая, полный привод
51 885 р.
19 900$ / 16 456€
Audi A4 B8 TFSI, 2008 г.в., 252 936 км
белый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
22 032 р.
8450$ / 6988€
Audi A6 C6 Рестайлинг, 2009 г.в., 178 000 км
серый, седан, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
32 070 р.
12 300$ / 10 172€
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Белорусский импортер Audi сообщил о старте приема заказов на электрический кроссовер Audi e-tron. Машину уже можно увидеть в шоуруме автоцентра. Демонстрационный Audi e-tron...
 
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