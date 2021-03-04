Белорусский дилер Audi начал продажи e-tron

Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Audi сообщил о старте приема заказов на электрический кроссовер Audi e-tron. Машину уже можно увидеть в шоуруме автоцентра. Демонстрационный Audi e-tron представлен в модификации 55 quattro с двумя асинхронными электродвигателями, установленными по одному на каждой оси.





Силовая установка имеет отдачу 408 л. с. и 664 Н·м. На машину установлена батарея емкостью 95 кВт·ч. Она обеспечивает запас хода в 436 км. До сотни e-tron разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч.





Для Audi e-tron доступно множество вариантов зарядки: вы можете воспользоваться стойками быстрой зарядки в городе или использовать эффективные решения Audi для зарядки электромобиля в домашних условиях. Информация об уровне заряда доступна на приборной панели Audi virtual cockpit.





Представленный вариант электрокроссовера укомплектован адаптивной оптикой Matrix LED с задними динамическими указателями поворотов, панорамной крышей с электроприводом, спортивными сиденьями, исполненными в перфорированной коже Valconа с оттиском S и множеством электрических регулировок.





Комфорт в салоне обеспечивает четырехзонный климат-контроль с функцией ионизации и ароматизации воздуха, контурная подсветка салона с проекцией e-tron при открывании дверей, беспроводная зарядка телефона. Меломаны оценят премиальную акустическую систему Bang&Olufsen с 3D-звучанием на 16 динамиков суммарной мощностью 705 Вт.





У автомобиля S-line с черным стайлинг-пакетом внешней отделки Audi exclusive. Легкосплавные диски диаметром 21 дюйм с черными контрастными элементами. По информации представителей автоцентра, ориентировочно стоимость Audi e-tron стартует от 79 900 евро по курсу.



