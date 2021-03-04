Главное в четверг. День милиции, новый отчет правозащитников и обращение медиков по делу Артема Сорокина

Источник материала: Onliner

Сегодня в Беларуси официально отмечается День милиции. По этому поводу с поздравлением выступил глава МВД Иван Кубраков и сказал, что в 2020 году «сотрудники милиции с честью выполнили свои служебные обязанности». Тем временем правозащитники опубликовали отчет по административным статьям за февраль: только по их данным, были задержаны 511 человек. О том, что происходит сегодня, пишем здесь.

СК о деле Тихановского: будет передано прокурору до конца месяца

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время сегодняшнего посещения ОАО «Гомсельмаш» прокомментировал расследование дел Сергея Тихановского и координационного совета, пишет БЕЛТА .

— Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тихановского и его сообщников, одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК, — отметил Иван Носкевич. По его словам, расследование уголовного дела уже подходит к концу. — Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры.

Что касается самого Сергея Тихановского, «полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение», — уточнил Иван Носкевич. По его словам, уголовное дело будет передано прокурору до конца месяца.

Глава МВД: «2020 год проверил на прочность и крепость духа сотрудников милиции»

Министр внутренних дел Иван Кубракова в своем поздравлении ко Дню милиции отметил, что 2020 год проверил на прочность и крепость духа белорусских силовиков.

— И считаю, что сотрудники милиции с честью выполнили свои служебные обязанности. Несмотря на психологическую, физическую нагрузку, они выполнили свой служебный долг. И сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить с профессиональным праздником всех сотрудников милиции и их семьи. Пожелать им счастья, здоровья, успехов, благополучия и самого наилучшего, — сказал Кубраков.

А Александр Лукашенко сегодня приветствовал сотрудников милиции, высказал им благодарность и поздравил с профессиональным праздником.

— Позвольте в этот день выразить всем им глубочайшую признательность. Вам низкий поклон от имени белорусского народа, — сказал он.

Правозащитники: в феврале задержали минимум 511 человек

Февральскую «КоАП-статистику» опубликовал лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Согласно полученным данным, количество задержанных уменьшилось по сравнению с январем — известно о задержаниях 511 человек.

Интересно, что в феврале милиция специально выезжала по разным местам сбора: 68 человек задержаны на музыкальном концерте, 19 задержанных — на лыжном старте, 25 — на частной вечеринке, 14 пенсионеров — на станции электрички. В прошлом месяце, сообщают правозащитники, были задержаны как минимум 15 журналистов. Также как минимум четыре человека с инвалидностью были привлечены к административной ответственности.













«Правозащитникам известно о 312 решениях судов по административным делам: 222 из них об аресте и 73 о наложении штрафа. Суды также вынесли девять предупреждений, по меньшей мере одно дело было прекращено, а несколько были возвращены в РОВД на доработку», — говорится в отчете правозащитников.

Медики просят профсоюз дать нравственную оценку действиям осужденного врача Артема Сорокина

Медработники разных больниц написали открытое обращение председателю Профсоюза работников здравоохранения Вячеславу Шило и призвали его дать нравственную оценку поступку осужденного реаниматолога-анестезиолога Артема Сорокина с позиции «Кодекса врачебной этики». Об этом сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Подписавшиеся не просят главу профсоюза дать правовую оценку действиям реаниматолога — только с точки зрения врачебной этики. В обращении они цитируют статьи «Кодекса врачебной этики»:

Статья 5. Врач обязан всеми доступными ему способами содействовать делу охраны здоровья населения, бороться с любыми формами проявления жестокости и унижения человеческого достоинства.

Статья 9. В своей работе врач принимает все меры по предотвращению вреда пациенту (физического, нравственного, материального) и не может безучастно относиться к неправильным действиям иных лиц, причиняющих ущерб людям.





«Недостоверность заявления о пребывании Романа в состоянии алкогольного опьянения унизила человеческое достоинство погибшего и, несомненно, принесла бы нравственное страдание самому Роману, а также уже причинила страдания его семье и близким», — подытоживается в обращении.

Фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева допросили в СК

Фотокорреспондент газеты «Новый час» Дмитрий Дмитриев был допрошен Следственным комитетом в качестве подозреваемого по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). После допроса Дмитриев сказал, что «все прошло гладко». Об этом сообщает БАЖ .

Журналист говорит, что дальше либо с него снимут подозрения по уголовному делу, либо ему будет предъявлено обвинение.

(будет дополнено)