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На литовско-белорусской границе в одном из пунктов пропуска временно прекращено оформление
Источник материала: Onliner
Государственный пограничный комитет Беларуси информирует, что, по информации литовской стороны, сегодня с 11:00 в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») полностью прекращено оформление.
Остановка работы связана со сбоем в системе передачи данных в пункте пропуска. О возобновлении работы литовского пункта пропуска будет сообщено дополнительно.
В ГПК напомнили, что
(будет дополнено)
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Государственный пограничный комитет Беларуси информирует, что, по информации литовской стороны, сегодня с 11:00 в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской...
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