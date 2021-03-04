На литовско-белорусской границе в одном из пунктов пропуска временно прекращено оформление

Источник материала: Onliner

Государственный пограничный комитет Беларуси информирует, что, по информации литовской стороны, сегодня с 11:00 в пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») полностью прекращено оформление.

Остановка работы связана со сбоем в системе передачи данных в пункте пропуска. О возобновлении работы литовского пункта пропуска будет сообщено дополнительно.

В ГПК напомнили, что следить за очередями перед пунктами пропуска в режиме онлайн можно в разделе на сайте ведомства.

(будет дополнено)

Читайте также: