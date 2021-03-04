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Viber пообещал защитить белорусов от мошенников
Источник материала: Onliner
«Добрый день! По вашему счету зафиксированы мошеннические действия!» С таким приветствием наверняка сталкивались вы, ваши родственники или знакомые. Мошенники звонят по Viber, прикидываются сотрудниками банка и пытаются выманить данные карт. Разработчики мессенджера обновили его, чтобы обезопасить белорусов от жуликов.
В Viber появилась функция «Защита от лишних звонков», при активации которой пользователь не будет получать уведомления о звонках с номеров, не входящих в его список контактов.
Функция доступна в последней версии Viber для всех пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов. Сразу после обновления мессенджер предлагает активировать защиту. Для этого надо открыть настройки, выбрать «Вызовы и сообщения» и включить тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков».
После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. При этом информация о них будет сохранена в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы».
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«Добрый день! По вашему счету зафиксированы мошеннические действия!» С таким приветствием наверняка сталкивались вы, ваши родственники или знакомые. Мошенники...
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