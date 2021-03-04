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Viber пообещал защитить белорусов от мошенников

04.03.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Добрый день! По вашему счету зафиксированы мошеннические действия!» С таким приветствием наверняка сталкивались вы, ваши родственники или знакомые. Мошенники звонят по Viber, прикидываются сотрудниками банка и пытаются выманить данные карт. Разработчики мессенджера обновили его, чтобы обезопасить белорусов от жуликов.

В Viber появилась функция «Защита от лишних звонков», при активации которой пользователь не будет получать уведомления о звонках с номеров, не входящих в его список контактов.

Viber пообещал защитить белорусов от мошенников

Функция доступна в последней версии Viber для всех пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов. Сразу после обновления мессенджер предлагает активировать защиту. Для этого надо открыть настройки, выбрать «Вызовы и сообщения» и включить тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков».

После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. При этом информация о них будет сохранена в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы».

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«Добрый день! По вашему счету зафиксированы мошеннические действия!» С таким приветствием наверняка сталкивались вы, ваши родственники или знакомые. Мошенники...
 
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