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SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

04.03.2021 12:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская компания SpaceX осуществила в четверг, 4 марта, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 17-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink. Старт состоялся в 3:24 по времени Восточного побережья США (9:20) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первая ступень носителя ранее использовалась в 7-ми запусках. Одна половина носового обетекателя использовалась в 3-х запусках, вторая – в 2-х.

Спустя приблизительно девять минут после старта первая ступень ракеты-носителя была успешно в автоматическом режиме посажена на платформу “Of Course I Still Love You” в Атлантическом океане.

На 7 марта запланирован запуск Falcon 9 с еще одной группировкой из 60 микроспутников Starlink.

 
 
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Американская компания SpaceX осуществила в четверг, 4 марта, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 17-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink. Старт состоялся в 3:24 по...
 
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