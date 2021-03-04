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Глава МВД: Мы готовы к любым вызовам и угрозам

04.03.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МВД Беларуси заявил, что милиция готова к возможным весенним протестам

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил журналистам, что милиция готова к возможным весенним акциям протеста. 

"Думаю, белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам", - сказал Кубраков, отвечая на вопрос о том, готова ли милиция работать в условиях возможных уличных протестов весной. 

Видео разместила в своём телеграм-канале в четверг официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
 
 
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Глава МВД Беларуси заявил, что милиция готова к возможным весенним протестам
 
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