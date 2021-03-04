ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Все бросайте, находите эту тварь и убирайте" BYPOL опубликовал речь якобы экс-главы МВД Караева

04.03.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой зафиксирована речь человека, голос которого очень похож на голос бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

"Все бросайте, находите эту тварь и убирайте" BYPOL опубликовал речь якобы экс-главы МВД Караева
В инициативе утверждают, что на записи прощальная речь экс-министра к сотрудникам ГУБОПиК.

В речи человек говорит о том, что силовики спасли страну.

"И перевели это уже в более такое затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться".

Также на записи человек называет силовиков «государевыми людьми», а несогласных с властями - «жирными обывателями».

"Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление", — говорит голос.

Упоминает человек на записи и Александра Лукашенко.

"А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось белорусское общество. И я говорю: «Новый мем: синей жопой спасли страну!»"

Tut.by обратился за комментарием в МВД.

Юрий Караев занимал пост главы МВД с июня 2019 года по октябрь 2020 года. 29 октября прошлого года новым министром внутренних дел был назначен Иван Кубраков, а Юрий Караев стал помощником Лукашенко по Гродненской области.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой зафиксирована речь человека, голос которого очень похож на голос бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Viber появилась функция, которая должна защитить белорусов от звонков мошенников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by