ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси ввели изменения по таможенным платежам при пересечении границы

04.03.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси разрешили оплачивать таможенные платежи наличными. Это касается тех пунктах пропуска, где нет касс и банковских терминалов. Чиновники поясняют, что ввели изменения для «создания более комфортных условий перемещения граждан через границу». Новшества по платежам заработают, как ожидается, с 5 сентября. Напомним, с полуночи 21 декабря прошлого года на наземных пунктах пропуска действуют ограничения на выезд.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что изменили по таможенным платежам и как это работало раньше

В частности, оплатить таможенные платежи наличными можно будет на железнодорожных пунктах пропуска «Бигосово-2», «Гудогай», «Тереховка», «Горынь», «Хотислав», а также в некоторых областных аэропортах. Оплатить их нужно непосредственно уполномоченному должностному лицу таможенного органа. Этот работник в течение трех рабочих дней должен сдать эти деньги в банк для зачисления на счет таможни и перечисления в республиканский бюджет.

Новшество предусмотрено указом № 77 «О деятельности таможенных органов».

Ранее таможенные платежи можно было оплатить в ЕРИП с помощью устройств самообслуживания (инфокиоск, банкомат, терминал приема наличных денег, cash-in), интернет-банкинг, sms-банкинг, мобильный банкинг, системы электронных денег. Оплатить платежи также можно в отделениях банков и «Белпочта».

Также в указе сказано, что таможенные платежи и пени в отношении товаров для личного пользования уплачиваются в белорусских рублях. Физлицам-нерезидентам разрешается оплатить таможенные пошлины и пени в отношении товаров для личного пользования в иностранной валюте.

Что еще изменили указом

Также указ излагает в новой редакции положение «О Государственном таможенном комитете», чтобы привести его в соответствие с терминологией Таможенного кодекса ЕАЭС и законом «О таможенном регулировании» от 10 января 2014 года. Также документ корректирует положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах и перечень предметов формы одежды должностных лиц таможенных органов.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о тех пунктах пропуска, где нет касс и банковских терминалов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В прошлом году год Беларусь продала за границу почти 40 тысяч легковых авто. И далеко не все из них Geely
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by