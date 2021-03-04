В Беларуси ввели изменения по таможенным платежам при пересечении границы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси разрешили оплачивать таможенные платежи наличными. Это касается тех пунктах пропуска, где нет касс и банковских терминалов. Чиновники поясняют, что ввели изменения для «создания более комфортных условий перемещения граждан через границу». Новшества по платежам заработают, как ожидается, с 5 сентября. Напомним, с полуночи 21 декабря прошлого года на наземных пунктах пропуска действуют ограничения на выезд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что изменили по таможенным платежам и как это работало раньше

В частности, оплатить таможенные платежи наличными можно будет на железнодорожных пунктах пропуска «Бигосово-2», «Гудогай», «Тереховка», «Горынь», «Хотислав», а также в некоторых областных аэропортах. Оплатить их нужно непосредственно уполномоченному должностному лицу таможенного органа. Этот работник в течение трех рабочих дней должен сдать эти деньги в банк для зачисления на счет таможни и перечисления в республиканский бюджет.

Новшество предусмотрено указом № 77 «О деятельности таможенных органов».

Ранее таможенные платежи можно было оплатить в ЕРИП с помощью устройств самообслуживания (инфокиоск, банкомат, терминал приема наличных денег, cash-in), интернет-банкинг, sms-банкинг, мобильный банкинг, системы электронных денег. Оплатить платежи также можно в отделениях банков и «Белпочта».

Также в указе сказано, что таможенные платежи и пени в отношении товаров для личного пользования уплачиваются в белорусских рублях. Физлицам-нерезидентам разрешается оплатить таможенные пошлины и пени в отношении товаров для личного пользования в иностранной валюте.

Что еще изменили указом

Также указ излагает в новой редакции положение «О Государственном таможенном комитете», чтобы привести его в соответствие с терминологией Таможенного кодекса ЕАЭС и законом «О таможенном регулировании» от 10 января 2014 года. Также документ корректирует положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах и перечень предметов формы одежды должностных лиц таможенных органов.