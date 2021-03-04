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В Беларуси ввели изменения по таможенным платежам при пересечении границы
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
Что изменили по таможенным платежам и как это работало раньше
В частности, оплатить таможенные платежи наличными можно будет на железнодорожных пунктах пропуска «Бигосово-2», «Гудогай», «Тереховка», «Горынь», «Хотислав», а также в некоторых областных аэропортах. Оплатить их нужно непосредственно уполномоченному должностному лицу таможенного органа. Этот работник в течение трех рабочих дней должен сдать эти деньги в банк для зачисления на счет таможни и перечисления в республиканский бюджет.
Новшество предусмотрено указом № 77 «О деятельности таможенных органов».
Ранее таможенные платежи можно было оплатить в ЕРИП с помощью устройств самообслуживания (инфокиоск, банкомат, терминал приема наличных денег, cash-in), интернет-банкинг, sms-банкинг, мобильный банкинг, системы электронных денег. Оплатить платежи также можно в отделениях банков и «Белпочта».
Также в указе сказано, что таможенные платежи и пени в отношении товаров для личного пользования уплачиваются в белорусских рублях. Физлицам-нерезидентам разрешается оплатить таможенные пошлины и пени в отношении товаров для личного пользования в иностранной валюте.
Что еще изменили указом
Также указ излагает в новой редакции положение «О Государственном таможенном комитете», чтобы привести его в соответствие с терминологией Таможенного кодекса ЕАЭС и законом «О таможенном регулировании» от 10 января 2014 года. Также документ корректирует положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах и перечень предметов формы одежды должностных лиц таможенных органов.
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Речь идет о тех пунктах пропуска, где нет касс и банковских терминалов.
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