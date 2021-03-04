В прошлом году год Беларусь продала за границу почти 40 тысяч легковых авто. И далеко не все из них Geely

Источник материала: Tut.by

Возможно, вы удивитесь, но Беларусь кроме всего прочего еще и автомобильная страна. Например, в 2020 году экспорт легковушек у нас вырос в два раза, по сравнению с предыдущим годом. В цифрах это выглядит так: в 2019 году мы продали за границу 19,9 тысячи авто, в 2020 — уже почти 40 тысяч. AUTO.TUT.BY изучил официальную статистику по импорту и экспорту автомобилей и нашел много интересных цифр.





Легковые автомобили. Экспорт растет, импорт падает

Сразу оговоримся: статистика учитывает как новые, так и подержанные легковые автомобили. В эту категорию также включены квадроциклы, тележки для гольфа и многое другое.

Экспорт

В 2019 году Беларусь продала за границу 19 942 авто. Почти все уехали в Россию — 19 367 авто, еще 347 — в страны ЕС. Общий объем экспорта в денежном выражении составил 199,3 млн долларов. Правда, здесь нужно понимать, что свои автомобили реально продает только «БЕЛДЖИ» и Юнисон. Например, по данным завода БЕЛДЖИ", в 2019 году они продали на экспорт 10 716 авто, статистики по Юнисон нету, но вряд ли можно вести речь о больших объемах продаж.

Но уже в 2020 экспорт резко возрос — до 39 667 авто. При этом 39 405 авто отправились в Россию. Экспорт в страны ЕС сократился до 210 машин. Общий объем экспорта в денежном выражении составил чуть больше 236 млн долларов. При этом, по данным завода «БЕЛДЖИ», в прошлом году им удалось реализовать на экспорт 13 512 авто.

По сути, все остальные продажи в другие страны — это реэкспорт. Например, некоторые европейские марки и модели могут стоить в Беларуси дешевле, чем в России. Так было, например, с BMW X6 или «пятеркой». В таком случае ничто не мешает россиянам приобретать автомобили у нас. К тому же статистика не выделяет отдельно такую категорию как квадроциклы, но, скорее всего, она тоже может быть значительной.

Еще несколько любопытных фактов: статистике известно, что в Молдову ушел всего один автомобиль стоимостью 205 300 долларов. Два автомобиля уехали в Андорру. Цена каждого — 300 550 долларов. 122 авто из Беларуси уехали в Германию. Средняя цена одного авто — 104 006 долларов. Еще пять машин по средней цене 146 020 долларов экспортировали в Эстонию. Правда, что это за машины, не указано.

Импорт

Ввоз легковых автомобилей в Беларусь традиционно существенно превышает экспорт. В 2019 году в Беларусь было ввезено 106 600 легковых авто. Из них 76 980 авто прибыли из России и 7 455 — из Китая. В 2020 году объемы ввоза упали незначительно — до 93 500 автомобилей. При этом резко сократилось количество автомобилей из России — всего 42 807. А вот поток из Китая — увеличился до 24 267 единиц.

Кстати, в списке по импорту есть еще и графа «Страна неизвестна». Как нам пояснили в Белстате, в этом случае речь идет, скорее всего, о подержанных автомобилях. Таким образом можно заметить, что в 2019 году было ввезено 17 293 единиц техники в категории «легковые автомобили». В 2020 их было уже 23 202.

Самая популярная категория автомобилей — с двигателями объемом от 1,5 до 3 литров. Таких авто ввезено 51 126 в 2019 году и 28 155 в 2020 году. Для примера — автомобилей с двигателями более трех литров ввезли всего 698 и 350 штук соответственно.

Электросамокаты ввозят в огромных количествах и вывозят в Россию



Фото: Павел Мурашко

В 2019 году мы ввезли из-за границы 260 тысяч единиц мототехники. А в 2020 году — невероятные 501 тысячу штук. При этом львиная доля импорта приходится на Китай. На самом деле такие цифры просто объясняются. В категорию «мотоциклы» попадают также «приводимые в движение электрическим двигателем». То есть электросамокаты. Таких транспортных средств было ввезено 229 тысяч и 461,5 тысячи в 2019 и 2020 годах соответственно.

Что интересно, вывозят мотоциклов лишь немногим меньше. В 2019 году экспорт составил 233,1 тысяч штук (из них 229,4 тысячи — с электрическим двигателем), а в 2020 году — 483 тысячи штук (из них 450 тысяч — с электрическим двигателем). Причем практически вся техника потом экспортируется в Российскую Федерацию.

Гибриды

В эту категорию попадают транспортные средства, которые приводятся в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем. Для удобства мы объединили традиционные гибриды и так называемые подзаряжаемые. Судя по статистике, гибриды не пользуются особым спросом. В 2019 году было ввезено 40 гибридов, в 2020 уже — 87 штук.

Гибриды практически не экспортируются — в 2019 году два автомобиля ушли в Россию. В 2020 году экспорт составил 3 автомобиля, из которых один уехал в Узбекистан и три — в Германию.

Электромобили





Рынок электромобилей в Беларуси растет пусть не ударными темпами, но вполне уверенно. Напомним, по последним озвученными данным в Беларуси насчитывается порядка 1400 электромобилей. Правда, разобраться в истинных объемах импорта и экспорта тяжело, потому что категория «Транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем, прочие» включает в том числе, например, детские электрические машинки.

Импорт

В за январь-сентябрь 2019 года в Беларусь ввезли 1297 транспортных средств, приводимых в движение только электромотором. Из них — 1191 приехали из Китая. Сложно из общей массы выделить именно электромобили. В категорию транспортных средств с электрическим двигателем могут входить и электрические детские машинки. В любом случае уже несколько белорусских компаний активно занимаются ввозом новых и подержанных электрокаров из Китая.

В 2020 году импорт составил уже 3871 штуку, из которых 3806 приехали из Китая.

Экспорт

Очевидно, что экспорт электромобилей в Беларуси связан, по сути, с перепродажей — своих электромобилей мы не производим. Как бы там ни было, в 2019 году из Беларуси вывезли 1089 транспортных средств, приводимых в движение только электродвигателем. Все они уехали в Россию. А в 2020 было экспортировано уже 3658 штук электротранспорта. 4 единицы ушли в Польшу, остальное в Российскую Федерацию.