Ядерный клуб. Что известно о странах, владеющих самым разрушительным оружием в мире

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты сбросили две ядерные бомбы на японские острова Хиросима и Нагасаки. Так мир узнал, чем завершился Манхэттенский проект Соединенных Штатов при сотрудничестве с рядом союзников, и началась новая эпоха вооружений. В настоящей статье изложено все, что вам нужно знать о членах ядерного клуба и их ядерном оружии. Об этом пишет известное египетское издание Sasapost . Перевод опубликовало ИноСМИ.



Изображение: wikipedia.org

Россия и крупнейший ядерный арсенал в мире

Россия обладает наибольшим количеством ядерных боеголовок. По оценкам, в 2019 году количество ядерных боезарядов в Российской Федерации составляло около 6490 единиц хранимого и списанного оружия. В распоряжении Кремля находится так называемая «ядерная триада»: оружие наземного, воздушного и морского базирования.

Москве удалось заполучить ядерное оружие вовсе не благодаря своим ученым, а благодаря шпионам. Советский Союз смог получить всю информацию, необходимую для создания ядерного арсенала, от советских агентов, участвовавших в работе над Манхэттенским проектом.

8 августа 2019 года на полигоне в Неноксе произошел мощный взрыв, в результате которого погибли пять российских специалистов, и тогда Россия объявила, что авария произошла во время эксперимента с ядерным двигателем, и детали инцидента постоянно корректировались.

Как заявили американские эксперты, вероятно, это еще одно испытание нового оружия Путина. Они назвали его «падением с небес». Сам Путин в 2018 году охарактеризовал свое оружие, как непобедимое.

Стоит отметить, что Армения и Беларусь находятся под защитой ядерного зонтика Кремля, поскольку представляют собой буферные государства между Россией и Европой, и любая угроза этим странам расценивается как угроза для самой России.

Соединенные Штаты — единственная страна, применившая ядерное оружие

По данным на 2019 год, Соединенные Штаты Америки обладают вторым по величине ядерным арсеналом в мире с 6185 единиц боеголовок. Более того, это единственная держава в истории, применившая ядерное оружие. Событие произошло во время Второй мировой войны, когда американцы сбросили две бомбы на японские острова Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года.

Кроме того, США — единственная держава, хранящая свое ядерное оружие в других странах: Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. По данным Nuclear Weapons Ban Monitor, количество хранимого оружия в этих странах оружия составляет около 180 единиц. Как отмечается в отчете за 2018 год, это количество резко сократилось после окончания холодной войны.

В августе 2019 Америка вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, предварительно обвинив Россию в нарушении данного соглашения, подписанного в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым. Договором предусматривалось предотвращение применения межконтинентального ядерного оружия средней и меньшей дальности.

Через 15 дней после выхода США из договора американскими военными было проведено первое наземное испытание ракеты, запрещенное условиями соглашения.

Более того, Америка подтвердила возможность применения своего ядерного оружия для защиты государств-членов НАТО наряду с Японией, Австралией и Южной Кореей. Таким образом, все эти страны в той или иной степени нарушают Договор о запрещении ядерного оружия.

Франция — ядерная держава

Франция занимает третье место среди ядерных держав с 290 боеголовками, но не обладает ядерной триадой, как Россия и Америка. Страна имеет ядерное оружие лишь морского и воздушного базирования. Тем не менее это не умаляет мощь французского ядерного оружия: истребитель Dassault Rafale может сбросить ядерную боеголовку в 20 раз больше бомбы, упавшей на Хиросиму. Как поясняет сайт Nuclear Secrecy, если ядерная боеголовка такого размера упадет на Вашингтон, это может привести к гибели 280 тысячам человек.

Франция столкнулась со многими испытаниями в процессе создания своего ядерного арсенала. Несмотря на участие ряда французских ученых в Манхэттенском проекте, страна была новичком в области ядерного оружия, и ей не хватало информации и ресурсов, которые позволили бы ей создать свой ядерный арсенал.

Страна запустила ядерную программу в мирных целях и вскоре стала пионером в строительстве ядерных реакторов, что обеспечило ее ресурсами и материалами, необходимыми для развития военного потенциала. После трехсторонней агрессии против Египта Франция почувствовала себя оскорбленной на международной арене. Не имея возможности полагаться на ядерную защиту Великобритании или Соединенных Штатов, Париж решил запустить собственную программу по созданию ядерного оружия.

Франция договорилась с Западной Германией и Италией о создании совместного ядерного арсенала, но придя к власти, Шарль де Голль решил, что ядерный арсенал должен быть исключительно французским, что значительно увеличило расходы страны.

Соединенные Штаты не соглашались с французскими планами под предлогом, что в них нет необходимости, но не приняли никаких мер, чтобы им помешать. Исключением стало, что американцы и британцы отказались каким-либо образом помогать французам. Одной из причин отсутствия поддержки проекта со стороны США было понимание, что Франция откажется следовать британскому примеру в отношении применения ядерного оружия. Так, Великобритания согласилась с американской политикой в области ядерного оружия, которая предусматривает отказ от эскалации и упреждающего запуска ракет. Тем временем, по мнению Франции, исходящей с Востока советской угрозе можно было противостоять только с помощью ядерного арсенала.

Ученые из Франции и Израиля продолжали сотрудничать, пока первая не провела первое испытание ядерной ракеты в Алжире в 1960 году. Когда испытание прошло успешно, Париж отказался от помощи израильских ученых. Французские испытания продолжались на земле Алжира даже после обретения им независимости в 1962 году, однако к середине 1960-х годов испытания переместились во Французскую Полинезию. Страна продолжала расширять свой ядерный арсенал во время холодной войны с целью присоединиться к ядерному клубу.

Китайский дракон: угрозы с Востока

Пентагон предупреждал об амбициях Китая по созданию ядерной триады. В 2020 году Китай обладал примерно 320 единицами ядерного оружия. Страна придерживается политики отказа от упреждающего удара, но это не мешает международному сообществу бояться китайского дракона. В 2019 году у Китая было 290 единиц ядерного оружия, и отношения между США и Китаем были натянутыми, что не предвещало светлого будущего.

Великобритания: ядерное оружие морского базирования всегда наготове

Великобритания может применить свое ядерное оружие, задействовав четыре подводные лодки. По оценкам на 2020 год, в ее распоряжении около 215 боеголовок. Атомные подводные лодки — единственный арсенал Великобритании. С 1959 года у британцев на патруле подводная лодка, всегда готовая к запуску ядерной ракеты. Однако, как мы упоминали, страна отказывается наносить удары первой и угрожать своим потенциалом неядерным державам.

Великобритания была первой страной, которая начала исследовать область военного применения атома, и с вступлением Соединенных Штатов во Вторую мировую войну страны согласились сотрудничать в области технологий и вооружений. В 1943 году было решено делиться всей информацией, касающейся создания атомной бомбы, но после успеха Манхэттенского проекта Соединенные Штаты попытались монополизировать ядерные технологии и отказались делиться ими с британской стороной.

По мнению последней, это нарушало двусторонние договоренности, в то время как для Америки вопрос имел чисто политический характер. Как рассуждали американцы, тогдашний премьер-министр Великобритании Клемент Эттли решит пойти по мирному пути, тем более что экономика британской империи находилась на грани краха, однако Соединённые Штаты ошиблись.

В 1947 году Эттли объявил о начале создания британского ядерного арсенала, несмотря на большие издержки. Так, Великобритания смогла создать свое первое ядерное оружие за пять лет благодаря участию своих ученых в Манхэттенском проекте. Работа завершилась в 1952 году.

Однако британцы не знали, где испытывать полученное оружие. Британские острова слишком маленькие, поэтому страна решила провести испытания в своей крупнейшей колонии — Австралии — после того, как австралийцы пообещали помочь построить ядерные реакторы для выработки энергии. В 1955 году Соединенные Штаты согласились поделиться ядерными технологиями с Великобританией, чтобы гарантировать ей место в ядерном клубе в качестве третьей страны после Соединенных Штатов и Советского Союза.

Пакистан и Индия: ядерный сосед и конфликт из-за Кашмира

Конфликт Индии и Пакистана из-за споров вокруг Кашмира способствовал началу гонки двух стран в области ядерного вооружения.

Пакистан имеет около 150−160 ядерных боеголовок, в то время как Индия — 130−140. Каждая из них пытается создать ядерную триаду, чтобы добиться превосходства над противником, хотя пять ядерных держав — Россия, Соединённые Штаты, Франция, Великобритания и Китай — отказываются допускать Индию и Пакистан к членству в ядерном клубе.

Несмотря на санкции против Пакистана, он увеличивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна в мире. Как и Великобритания, Пакистан придерживается политики не наносить удары первым и не угрожать нанесением ударов странам, не обладающим ядерным оружием. Это оставляет поле для вопросов относительно позиции индийской стороны.

Израиль: у нас нет ядерного оружия

Пока Израиль не объявлял об обладании ядерным оружием. Однако международное сообщество уверено, что у страны имеется ядерный арсенал, и количество ядерных боеголовок оценивается от 80 до 90. Отсутствие сведений об испытаниях данного оружия вызывает сомнения относительно его эффективности. По мнению ряда источников, Израиль провел ряд испытаний вместе с Францией и Южно-Африканской Республикой. Таким образом вокруг израильской ядерной программы сохраняется неопределённость.

Северная Корея: у нас есть ядерное оружие

Хотя Северная Корея признает, что обладает ядерным оружием, количество боеголовок не сообщается. По оценкам, это 20−30 единиц. Как неоднократно заявлял глава страны Ким Чен Ын, необходимо избавить Корейский полуостров от ядерного оружия, но какие шаги будут предприняты для этого и будут ли, на данным момент неясно.

Иран: санкции, санкции и еще раз санкции

Иран запустил свою ядерную программу в 1950-х годах, и государство настаивало на ее исключительно мирном характере. Однако сомнения по поводу иранских целей продолжали расти, и с 2010 года Соединённые Штаты стали настойчиво призывать ввести санкции против Тегерана.

В 2015 году Иран согласился подписать сделку с крупными державами, согласно которой должен был частично свернуть свою ядерную программу в обмен на торговое сотрудничество. Тем не менее в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп отказался от данной сделки, обвинив Иран в нарушении ее условий.

После обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном Трамп пообещал, что пока находится у власти, Иран не будет обладать ядерным оружием. После убийства Касема Сулеймани иранцы заявили от отказе соблюдать обязательства в рамках соглашения. Хотя Тегеран не обладает ядерным оружием, и на данный момент это просто программа, американцы настроены к иранцам с прежней враждебностью.

Мир без ядерного оружия. Сможем ли когда-нибудь заговорить об исчезновении ядерной угрозы?

Несмотря на многочисленные прогнозы, предрекающие миру конец из-за ядерной катастрофы, количество ядерного оружия постоянно сокращается. Так, в 80-е годы его количество достигало 70 тысяч боеголовок, а в 2020 году оно сократилось до 14 тысяч единиц. Пока Россия, Соединенные Штаты и Великобритания сокращают свои ядерные арсеналы, Китай, Пакистан, Индия и Северная Корея его расширяют.

В 2017 году была предпринята самая крупная попытка создать мир, свободный от ядерного оружия, когда более 100 стран в Организации Объединенных Наций подписали соглашение о запрещении ядерного оружия, однако его обладатели бойкотировали эти договоренности. Например, Франция и Великобритания объяснили свой бойкот тем, что в соглашении не учитывалась международная безопасность и то, что ядерное оружие позволяло поддерживать мир на протяжении 70 лет.

Позиции пяти ядерных держав и неофициальных обладателей ящерного оружия очень противоречивы. Так можно ли говорить о реальном исчезновении ядерной угрозы?