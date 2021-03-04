Врач объясняет, как компьютер влияет на зрение

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает узнавать у медиков, что чаще всего у них спрашивают пациенты. Очки ухудшают зрение, а черника улучшает? Как лечить катаракту? Врач-офтальмолог Софья Сомова отвечает на восемь частых вопросов о зрении и его восстановлении.



Софья СомоваЗаведующая отделением по оказанию платных медицинских услуг 30-ой городской клинической поликлиники, офтальмолог Заведующая отделением по оказанию платных медицинских услуг 30-ой городской клинической поликлиники,

Влияет ли на зрение частое пользование телефоном, компьютером?

Длительная работа за компьютером вызывает определенные негативные симптомы — это сухость, покраснение глаз, ощущение песка в глазах. Сейчас офтальмологи наблюдают снижение зрения у детей дошкольного и школьного возраста. Считается, что гаджеты — это одна из причин такой ситуации. Однако дело не только в них. Зрение портится чаще из-за слабости аккомодации (приспособление органа либо организма в целом к изменению внешних условий. — Прим. TUT.BY), а у каждого конкретного человека сила аккомодации разная. Чем мельче экран, с которым мы работаем, тем больше нагрузка на мышцы глаза, и если есть слабость мышечного аппарата, то зрение слабеет быстрее.

Что касается синего излучения, о котором так часто говорят, то на современных смартфонах и экранах мониторов появилась функция блю-блок, и это улучшает и облегчает зрительное восприятие. В очках также можно использовать специальное покрытие блю-блок (рекомендуем людям, которые проводят за экраном больше 4 часов в день).

Можно ли восстановить зрение при помощи гимнастики?

Упражнения не могут изменить оптическую систему глаза и не помогут «наладить» зрение до желаемой единицы. Если у человека есть близорукость, дальнозоркость или астигматизм, то ему нужно комплексное лечение, но упражнения — это только часть. При этом гимнастика — хороший способ снять мышечное напряжение, избавиться от головной боли, замедлить снижение зрения, стимулировать работу слезных каналов.

Я ел много черники и моркови. Почему это не помогло сохранить зрение?

В чернике есть витамин С и микроэлементы, которые улучшают кровоснабжение сетчатки, укрепляют ее сосудистую стенку. А в моркови — антиоксидант бета-каротин, который препятствует появлению катаракты. Они полезны, но прямой зависимости между остротой зрения и количеством съеденной черники и моркови нет.

Чтобы сохранить зрение, нужно включать в рацион продукты, которые содержат витамин А (он есть в моркови, петрушке, печени, молочных продуктах, жирной рыбе), витамин С (он есть в цитрусовых, болгарском перце, смородине, облепихе), витамин Е (орехи). Также важны антиоксиданты — лютеин и зеаксантин (они есть в чернике, желто-красных овощах и фруктах, в шпинате, капусте).

Можно ли делать лазерную коррекцию зрения до родов?

Лазерную коррекцию успешно проводят нерожавшим женщинам, никаких потенциальных рисков для будущих мам данная процедура в себе не несет. Проблемы же во время родов возможны совсем по другому поводу — из-за неудовлетворительного состояния сетчатки. Серьезные нагрузки способны стать причиной ее отслойки и потери зрения. Поэтому всем женщинам, планирующим рождение ребенка, стоит проверить состояние сетчатки и в случае необходимости обязательно пройти процедуру по ее укреплению.



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Как лучше лечить катаракту — консервативно или хирургически?

Катаракта — это офтальмологическое заболевание, при котором наблюдается помутнение хрусталика. При потере прозрачности этой структуры зрение снижается за счет препятствия попаданию всех световых лучей на сетчатку. В результате человек видит все несколько размытыми и затуманенным. Заболевание постоянно прогрессирует и без лечения может приводить к полной слепоте.

Консервативное лечение катаракты чаще всего включает общеукрепляющие средства и витаминные комплексы, которые, к сожалению, не могут в значительной мере повлиять на течение патологического процесса. Единственным радикальным способом устранения катаракты является хирургическое вмешательство.

Если носишь очки, то зрение ухудшается?

Все как раз наоборот. Если зрение несовершенно и не удается сфокусировать изображение на сетчатку глаза, мы видим окружающий мир нечетко. Так случается при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. На помощь приходят очки или контактные линзы, которые смещают фокус на сетчатку и возвращают нам четкое зрение. Нет никакого смысла бояться очков, ведь правильно подобранные очки не могут навредить глазам.

Многие считают, что при небольшом «минусе» очки необязательны. На самом деле далеко не всегда есть прямая зависимость между величиной «минуса» и зрением без коррекции. Часто пациенты даже не догадываются, как плохо они видят, потому что привыкают к такому зрению.

Почему перед глазами появляются мушки и надо ли с ними что-то делать?

Причиной появления таких зрительных ощущений в большинстве случаев является деструкция стекловидного тела — это бесцветная гелеобразная масса, заполняющая 2/3 глазного яблока.

Конечно, проблему нужно решать на приеме у врача (консервативное лечение каплями и таблетками не имеет доказанной эффективности), но для начала нужно установить причину. А мушки могут появляться из-за естественного процесса старения организма, травм, воспалительных заболеваний глаз, близорукости, глазных операций, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других системных заболеваний.

Зачем круглый год носить солнцезащитные очки?

Очки защищают от ультрафиолета, а он почти не блокируется облаками в любую пору года. Солнцезащитные очки лучше использовать с линзами с маркировкой UV 400 и эффектом поляризации.

Есть важный момент: на улице лучше находиться совсем без очков, чем в очках без защиты от ультрафиолета. В обычных очках зрачок остается широким, не происходит его рефлекторного сужения, в результате порция излучения, которую получает глаз, увеличивается.