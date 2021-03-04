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Три особенности санкций США: что задумал Байден
Источник материала: Хартия'97
Три особенности санкций США: что задумал Байден
За первым пакетом последуют более широкие действия по наказанию Кремля.
Это первые, но не последние меры администрации Байдена, которыми она будет противодействовать многосторонней агрессии Кремля против демократических институтов
После недель предположений и домыслов нам наконец стало известно, какими будут санкции администрации Байдена против России в ответ на отравление, арест и тюремное заключение российского оппозиционного лидера Алексея Навального.
Пакет санкций, анонсированный 2 марта, хорошо продуман и выверен. В него входят санкции против девяти человек, сыгравших роль в отравлении Навального и его тюремном сроке, санкции против семи компаний за причастность к оружию массового уничтожения, участие в производстве химического оружия или работу в сфере российской обороны и разведки. По отдельным параметрам также были усилены санкции, касающиеся некоторого российского экспорта, как того требует закон 1991 года О контроле за химическим и биологическим оружием, усилили ограничения на экспорт оружия и получены новые полномочия отказывать в визе гражданам РФ, причастным к кремлевским программам химического оружия. Большой список собрался быстро.
Некоторые желали увидеть еще более жесткие меры, например, санкции против олигархов, связанных с российским президентом Владимиром Путиным, как рекомендовал Фонд Навального по борьбе с коррупцией. Но ни эти санкции, ни любые другие не могут самостоятельно заставить российскую власть прекратить репрессии в отношении Навального. Это первые, но не последние меры администрации Байдена, которыми она будет противодействовать многосторонней агрессии Кремля против демократических институтов.
Пакет санкций, анонсированный 2 марта, хорошо продуман и выверен
Можно выделить несколько аспектов этого пакета санкций.
Во-первых, в нем объединены разнообразные правительственные механизмы — от госдеповского отклонения виз и ограничений на экспорт оружия до финансовых санкций Министерства финансов и режима контроля экспорта со стороны Министерства торговли, и за все это отвечают как органы исполнительной власти, так и Конгресс. Это дает повод предположить, что администрация Байдена имеет более скоординированный подход к сложным политическим проблемам, чем администрация Трампа. Эти меры должны действовать в совокупности, они усиливают друг друга.
Во-вторых, решение ввести санкции против девяти человек явно задумано так, чтобы оно сочеталось с санкциями, которые Европейский союз ввел в скором времени после отравления Навального, а также принятыми в Брюсселе вчера. Возобновление такого многостороннего подхода дает Путину сигнал, что ему больше не стоит рассчитывать на разделение США и Европы.
В-третьих, этот пакет санкций реалистичен и устойчив. Администрация Байдена, как сообщается, все еще занимается более широким пересмотром политики в отношении России. И хотя введение санкций против российских миллиардеров — это вполне разумный ответ, но такие действия могут привести и к незапланированным последствиям (например, как это было с санкциями администрации Трампа против российского олигарха Олега Дерипаски. Ошибка, сделанная на раннем этапе, может помешать администрации сформировать четкую и выполнимую политическую стратегию, с помощью которой она будет реагировать на многочисленные проявления агрессии со стороны путинского режима.
Это не означает, что санкции против приближенных Путина и кремлевских «князьков» не рассматриваются. Их еще могут ввести, но на разработку и принятие потребуется время. Другие санкции, например, более финансовые по своей сути, тоже могут планироваться.
Нынешний пакет санкций от администрации Байдена является надежным, цельным и быстрым ответом на продолжающиеся репрессии Навального. Скорее всего, за ними последуют более широкие действия — и не только санкции, как говорит советник по национальной безопасности Джейк Салливан — отвечающие на стратегический вызов Кремля.
Дэниел Фрид,
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За первым пакетом последуют более широкие действия по наказанию Кремля.
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