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В России начался дефицит курятины и яиц

04.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России начался дефицит курятины и яиц

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  • 4.03.2021, 12:51
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В России начался дефицит курятины и яиц

Продукция птицеводства стала одним из главных драйверов ускорения инфляции в РФ.

Птицеводческая отрасль в России динамично развивается, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц, но в настоящее время на российском рынке «наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения», пишет finanz.ru.

С таким заявлением выступил Минсельхоз России, комментируя ситуацию с ценами на яйца и курятину, ставшие одним из главных драйверов ускорения инфляции в январе и феврале.

Согласно Росстату, с начала года «куры охлажденные

и мороженые» подорожали на 8,1%, яйца - на 3,3%, а общая инфляция достигла 5,6%, обновив рекорд с конца 2016 года.

Происходящее на рынке обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яиц как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизодической ситуации, поясняет ситуацию Минсельхоз.

Дополнительным фактором для повышения цен выступают вспышки птичьего гриппа, которые в настоящее время наблюдаются и в странах Европейского союза, являющихся основными поставщиками инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик. «Эта ситуация повлияла на поставки импортных инкубационных яиц на российский рынок и привела к необходимости скорректировать географию поставок. С учетом сложившейся ситуации, импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие страны. При этом внутренние потребности обеспечиваются на 80% за счет собственного производства, и 20% - за счет импорта», - рассказали в министерстве.

Полное восстановление производства мяса птицы и яиц в РФ ожидается к маю, это будет способствовать стабилизации цен, ожидает ведомство.

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