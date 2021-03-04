|
Минздрав определил лаборатории для проведения ПЦР-тестов на коронавирус с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19»
Источник материала: Навiны
Министерство здравоохранения определило перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в международную электронную систему по эпидбезопасности для путешественников.
В пресс-службе Минздрава пояснили, что таким образом Беларусь присоединяется к проекту Евразийского экономического союза «Путешествую без COVID-19», что предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси Романа Головченко от 1 марта 2021 года № 44р. В Совмине отметили, что система позволяет людям, перемещающимся по территории ЕАЭС на самолетах, пересекать границы без тестов на бумажном носителе, лишь предъявив отрицательный результат в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Приложение, созданное Евразийским банком развития, позволяет избежать бумажной волокиты при пересечении границ государств — членов ЕАЭС, результаты тестирования на COVID-19 будут храниться в единой системе.
Таким образом, всего в стране определено 14 лабораторий.
В Брестской области это Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии и Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
В Витебской области — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В Гомельской — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Гродненской — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В Минской области — Борисовский и Солигорский зональные центры гигиены и эпидемиологии.
В Могилевской — областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В Минске в систему включены четыре организации: Минский городской и Минской областной центры гигиены и эпидемиологии, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии.
Данные о результатах ПЦР-тестирования граждан, выезжающих за пределы Беларуси, в систему «Путешествую без COVID-19» будет передавать Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с Минздравом.
Соответствующее приложение можно скачать в Google Play и App Store.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав определил лаборатории для проведения ПЦР-тестов на коронавирус с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19»
Министерство здравоохранения определило перечень лабораторий для проведения исследований на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в международную электронную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)