Мингорисполком выделил 4 млн рублей на строительство инфраструктуры в Смолевичах

Мингорисполком выделил 4 млн рублей на строительство социальной инфраструктуры в городе-спутнике Смолевичи, сообщил 4 марта на пресс-конференции в Минске заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Денис Никитин.



Смолевичи, проект. Источник: ep-proekt.by

«В текущем году Минск уже перечислил в республиканский бюджет на строительство социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры 4 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство социальных объектов в городе-спутнике Смолевичи», — отметил он.

По его словам, в Минске ежегодно сокращаются объемы строительства жилья, и город переориентируется на строительство в городах-спутниках. «Уже начато освоение второго жилого квартала в Смолевичах. На данной территории будет вестись строительство 19 жилых домов, помимо домов — два детских сада, одна школа, здание службы ЖКХ и инженерно-транспортная инфраструктура», — сообщил Никитин. Он заметил, что в 2021 году запланировано ввести в эксплуатацию три жилых дома на 258 квартир. Подано 1,5 тыс. заявлений.

По его словам, в прошлом году в Смолевичах был сдан в эксплуатацию один многоквартирный дом на 192 квартиры, при этом было подано 759 заявлений от минчан, стоящих на учете на улучшение жилищных условий. Он напомнил, что строиться в городах-спутниках могут такие минчане в независимости от даты постановки на учет. «Это говорит о том, что люди заинтересованы в строительстве данного жилья и условия являются для них привлекательными», — отметил зампредседателя комитета.

Как сообщалось, в 2021 году на жилищное строительство в стране будет направлено 5 млрд 166,1 млн рублей. На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки планируется выделить 725,66 млн рублей. В городах-спутниках будет построено 84 тыс. кв. метров жилья, в том числе в Жабинке Брестской области — 8 тыс.; Скиделе Гродненской области — 3,9 тыс.; в Минской области: в Дзержинске — 3,5 тыс., Заславле — 1 тыс., Логойске — 5 тыс., Смолевичах — 50 тыс., Фаниполе — 9,3 тыс., Руденске — 3,3 тыс. кв. метров. На строительство будет выделено 33,96 млн рублей кредитных ресурсов банков.