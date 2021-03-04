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Samsung хочет открыть в Техасе фабрику за $17 миллиардов

04.03.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Samsung обратилась к властям Техаса с предложением построить за $17 млрд в Остине фабрику по производству чипов. Компания обещает в ближайшие 10 лет обеспечить работой 1800 человек и выплачивать им среднюю зарплату в размере $66 000 в год. В обмен хочет налоговые льготы.

Samsung рассчитывает на 100-процентную паузу в выплатах налога на 20 лет окружным властям и 50-процентное снижение налогов городу Остин в течение пяти лет. По оценкам, это должно сэкономить компании чуть больше $800 млн. Помимо этого, он хочет, чтобы государство субсидировало платежи по налогу на имущество школьному округу.

В документе с предложением говорится, что без таких уступок компания скорее предпочтет разместить проект в Аризоне, Нью-Йорке или Южной Корее. У Samsung уже есть фабрика в Техасе. Она работает с 1997 года, на ней трудятся около 10 000 сотрудников.

Как отмечает The Verge, налоговые аппетиты у компании довольно серьезные. Tesla, к примеру, получила за фабрику в Остине льготы на общую сумму в районе $60 млн.

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Компания Samsung обратилась к властям Техаса с предложением построить за $17 млрд в Остине фабрику по производству чипов. Компания обещает в ближайшие 10 лет обеспечить...
 
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