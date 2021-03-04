Водитель Citroen разыскивает очевидцев аварии на МКАД: «Машина ремонту не подлежит, а виновник скрылся»

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратилась наша читательница, она рассказала, что 28 февраля, в воскресенье, попала в аварию на МКАД: ее Citroen врезался в отбойник. Женщина утверждает, что это стало результатом действий водителя другого авто, но он с места происшествия скрылся.

Время: 28 февраля, примерно 7:20. Место: 36-й км МКАД (в районе съезда на улицу Казимировскую), внешнее кольцо.

— Я ехала за рулем Citroen C5 в среднем ряду, скорость — 90 км/ч. За мной машина пошла на опережение, предположительно это был Hyundai Accent светло-серого цвета. Со слов свидетеля, его скорость составляла 120 км/ч. Перестроившись в крайний левый ряд, водитель не справился с управлением, и его машину развернуло так, что он передом въехал в левое колесо Citroen. От удара эту машину стало носить по дороге, в итоге она влетела в отбойник. А виновник ДТП скрылся, — рассказала корреспонденту Onliner наша читательница.

Свидетель, которого упомянула собеседница, номер этого светло-серого авто не запомнил.

— Вроде бы на номере было 9857, но это не точно. В результате ДТП у меня легкие телесные, машина ремонту не подлежит. В ГАИ пока не смогли найти виновника, — добавила женщина.

Она просит о помощи возможных очевидцев происшествия. Связаться с нашей читательницей можно по номеру +375 (29) 776-81-57.

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