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А так можно было? Студентка показала университетский санузел после ремонта
Источник материала: Onliner
Кто из учившихся в университете не помнит чудесных времен ремонта (который хоть раз за пять лет да случался в учебное время)? Запах краски, витающая в воздухе мелкая пыль, строители в заляпанных костюмах. Но самое главное, что после нескольких недель «преображения» ничего особо и не менялось: ну, может, становилось чуть светлее. К счастью, так не везде: в Тюменском государственном университете сделали такой ремонт, что не стыдно людям показать. Фотографиями из обновленного женского туалета поделилась пользователь Twitter
Что ж, тюменским студентам можно только позавидовать. Видно, что к процессу «кураторы» ремонта подошли с душой, максимально избавившись от казенщины. (И никаких тебе зеркальных потолков.)
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Кто из учившихся в университете не помнит чудесных времен ремонта (который хоть раз за пять лет да случался в учебное время)? Запах краски, витающая в воздухе мелкая...
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