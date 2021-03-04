ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК Беларуси до конца марта предъявит обвинения Тихановскому и членам КС

04.03.2021 13:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси до конца марта предъявит обвинения Сергею Тихановскому и «его сообщникам», а также арестованным членам Координационного совета.

"Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тихановского и его сообщников, одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК. Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры", - сообщил глава Следственного комитета РБ Иван Носкевич, которого цитирует БелТА.

"Что касается самого Тихановского, полагаю, что в ближайшее время мы предъявим ему уже окончательное обвинение", - уточнил Носкевич, добавив, что уголовное дело до конца месяца будет передано прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

Уголовное дело в отношении членов Координационного совета он назвал «объемным, серьезным, сложным в расследовании, в оценке следственных ситуаций».

"В ближайшее время ожидаем заключения одной из важнейших экспертиз по уголовному делу. С учетом ее результатов окончательно сформируем обвинение всем фигурантам", - заявил глава СК.

"Тем фигурантам, которые находятся под стражей, будет предъявлено обвинение, полагаю в пределах марта. После этого будет приниматься решение о завершении расследования этого уголовного дела", - сообщил Носкевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси до конца марта предъявит обвинения Сергею Тихановскому и «его сообщникам», а также арестованным членам Координационного совета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль провоцирует Берлин на Балканах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by