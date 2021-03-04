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Кузнецов: Разлом общества происходит по принципу - интеллект или сила

04.03.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Люди, захватившие власть и ресурсы, осознанно остаются в самом низу и мечтают, чтобы все общество оставалось там же". К такому выводу приходит основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов, анализируя речь якобы экс-министра Караева.

Кузнецов: Разлом общества происходит по принципу - интеллект или сила
"Слитую в Сеть бай-полом запись якобы прощальной речи Караева, где он делит общество на «жирных обывателей» и «государевых людей», а также называет граждан «противником», наверное, послушали если еще не все, то многие. Кто не послушал – послушайте.

На первый взгляд мы не услышали ничего содержательно нового – Карпенков, только в профиль. Однако есть там один момент, который о многом говорит, - пишет Кузнецов.

Я сейчас конкретно про тот фрагмент речи, где экс-министр рассказывает о том, как все мы тут, если вдруг что-то изменим, «отощаем до костей» и как они «не имеют права» позволить нации что-то менять в существующем порядке вещей.

В отличие от Карпенкова, который на себя таких сверхзадач не брал, Караев тут выступает в качестве прямо не силовика, а государственного идеолога. 

Это ведь Лукашенко месседж, с которым он множество раз выступал: мы, мол, голодали, а сейчас не голодные, что-то изменим – опять будем в лаптях, ничего не надо трогать. И вот руководитель силового ведомства именно эту идею делает основой мотивации силовиков для того, чтобы противостоять народу, называя его «противником». Доносит, трактует и разжевывает.

Это хорошо показывает тот разлом, с которым сейчас столкнулось белорусское общество и который, в общем-то, достаточно логичен. Большинство народа устало от стагнации и застоя и хочет развития, то есть – перемен. 

Меньшинство готово костьми лечь, чтобы этого не допустить, потому что оно считает, что уровень жизни, когда люди не мрут с голоду – это самое лучшее и единственное, что нужно, а попытки двигаться вперед – неоправданные риски.

Подобный минимализм не имеет ничего общего с таким понятием, как «консерватизм». Это не просто боязнь перемен, это готовность находиться на низшей ступени пирамиды Маслоу сколь угодно долгое время. 

Это в своем роде психологический парадокс: сама структура этой пирамиды потребностей предполагает, что, достигнув одного уровня, человек автоматически движется к другому, но в нашем случае люди, захватившие власть и ресурсы, осознанно остаются в самом низу и мечтают, чтобы все общество оставалось там же.

Это положение дел хорошо отражает, кто оказался по какую сторону баррикад. Будем откровенны, в ряды силовиков, особенно тех, кто машет на улицах дубинками, набирают отнюдь не самых умных и прогрессивных людей. Белорусское чиновничество и разного рода военкомы тоже звезд с неба особо не хватают. 

Для такого контингента любые перемены опасны и страшны просто в силу того, что не хватает ни интеллекта, ни воображения, чтобы понимать, что же и как может быть дальше. 

Ограниченные кругозор и уровень развития заставляют всеми силами цепляться за что-то простое и понятное, типа «есть, что пожрать», а доступ к оружию – воевать с теми, кто хочет пробовать идти дальше, то есть имеет те самые интеллект и кругозор повыше и пошире.

Вот таким образом разделилось сегодня белорусское общество и в этом и есть для белорусов главная проблема, и главная дилемма: победит в итоге интеллект или сила?

Кстати говоря, такой расклад дает нам в очередной раз очевидный ответ на вопрос, который так будоражил всех во времена активной фазы протеста: мирно или не мирно? 

Дело в том, что противостояние интеллекта и силы исключает применение силы со стороны интеллекта, по той простой причине, что в таком случае он сам теряет свое качество. 

Нравится нам или нет, но в истории человечества не было ни одного случая, когда политические силы, пришедшие к власти в результате вооруженного противостояния, в итоге начали бы строить свободную и креативную страну. 

Все всегда происходило ровно наоборот. И большевики шли к власти под лозунгами свободы, и все латиноамериканские режимы, и множество других – итог всегда был одним.

Интеллектуальные, креативные, экономические, творческие, информационные, психологические действия – то, что умные люди могут противопоставить силе, для того, чтобы победил и в будущем остался главной движущей силой развития страны именно интеллект.

Интеллект, а не примитивная сила".
 
Теги: Новости
 
 
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"Люди, захватившие власть и ресурсы, осознанно остаются в самом низу и мечтают, чтобы все общество оставалось там же". К такому выводу приходит основатель "Сильных...
 
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