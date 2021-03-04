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В резиденции «Дрозды» продают трехкомнатную квартиру. В каком доме и как это возможно?

04.03.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В резиденции «Дрозды» в Минске за 103 тысячи долларов продается трехкомнатная квартира. Как она тут оказалась и в каком доме находится?


Квартира площадью 67,3 метра находится на третьем этаже панельной трехэтажки 1976 года. В Едином госрегистре недвижимого имущества этот дом записан под таким адресом: «Минск, Официальная резиденция Президента Республики Беларусь „Дрозды“, д. 4». Но при этом он находится не за шлагбаумом, а в ста метрах от него. То есть въезд сюда — открытый. Вот этот дом на карте:

Это панелька улучшенной серии, в которой были запроектированы только двух- и трехкомнатные квартиры с потолками в 2,7 метра, раздельными санузлами, большими лоджиями и паркетными полами в жилых зонах. Она изначально была предназначена для жилья обслуживающего персонала резиденции «Дрозды». Но сейчас купить жилье здесь может любой желающий.

В квартире есть встроенные шкафы, установлена металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды. Плюс — две застекленные лоджии.







Дом находится в тихом месте — считай, в лесу.



Кстати, в «Дроздах» Александр Лукашенко уже не живет. Но тут находятся коттеджи, которые предоставляются для проживания высокопоставленным чиновникам, пока те занимают свои должности. Въезд в резиденцию для общественности по-прежнему закрыт.

 
Теги: Минск
 
 
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Квартира площадью 67,3 метра находится на третьем этаже трехэтажки.
 
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