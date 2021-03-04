10 советов от врача, чтобы избавиться от прыщей на спине

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Прыщи на спине — это проблема, знакомая не только подросткам. Прыщи могут появляться также и на груди, плечах. Врач-дерматовенеролог городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светлана Якубовская рассказала , что может помочь с ними справиться.



Светлана Якубовскаяврач-дерматовенеролог, ведет блог в Instagram врач-дерматовенеролог, ведет блог в

— Не могу сказать, что решить эту задачу будет просто: одежда, большое количество сальных и потовых желез в этих зонах будут нам, безусловно, препятствовать. Главное, помните: все обязательно получится! В терапии акне не бывает волшебства (даже на фоне приема ретиноидов внутрь мы не получаем мгновенный результат). Набираемся терпения.

Почему могут возникнуть прыщи на спине?

В большинстве случаев это те же причины, что при акне на лице (80% — повышенная чувствительность сальных желез к гормонам андрогенам; наследственность и прочее).

Реже, но бывает — активное размножение одной из составных частей нашей нормальной кожной флоры (грибов рода Малассезия ). Это называется малассезия-фолликулит: высыпания зудят, в виде красных гнойничков, возникают внезапно, особенно после посещения жарких стран с влажным климатом; нередко на фоне активных спортивных тренировок и т.д.

Для того, чтобы их отличить, надо все же обратиться к врачу.

Если дело в акне, вот несколько рекомендаций по уходу за кожей в этой зоне



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Старайтесь не использовать обычные гели для душа. Замените их на ваш очищающий гель для лица или пенку. Обычные гели для душа довольно активны по составу и могут только больше навредить, пересушив кожу спины и спровоцировав таким образом появление новых высыпаний. Тоже самое касается и хозяйственного, дегтярного мыла. Не трите спину жесткими мочалками, колючими варежками и так далее. А также не используйте скрабы для этой зоны. Они тоже довольно агрессивны и помогут «разнести» гнойничковые элементы по всей спине. После занятий спортом: чувствуете, что сильно вспотели, по возможности примите душ. Вот почему еще так важны более мягкие средства (особенно в случае частого мытья тела). Каждый раз после занятий спортом стирайте свою тренировочную одежду. Одевайтесь по сезону. Старайтесь избегать ненужных перегреваний. И аккуратно в отношении постоянного ношения рюкзака за спиной. Лишнее трение, потение здесь также ожидаемо и отнюдь не желанно. Старайтесь не давить высыпания на спине. Как альтернатива — посещение кабинета косметолога для проведения чистки. Да, такая процедура проводится и для спины! И в отношении черных точек это однозначно порою просто спасение. Одним из наиболее часто назначаемых и эффективных средств для лечения прыщей на спине является такой ингредиент, как бензоил пероксид. На область спины его рекомендуется применять в составе специальных средств: в качестве геля для душа раз в день вечером в течение трех месяцев строго по инструкции. Но также можно использовать в форме геля, с содержанием не менее 5%. Ретиноиды также будут работать и на области спины. Отлично помогут справиться с черными точками и папулами. Для спины лучше использовать в форме раствора или геля. Однако порою это достаточно недешево (площадь применения в несколько раз больше, чем на лице). И конечно, при обширных высыпаниях и крупных элементах рассматриваются варианты назначения ретиноидов внутрь. Лосьоны, кремы с кислотами довольно комфортны в применении. Также приносят неплохие результаты при регулярном использовании. Нередко доктор может порекомендовать средства с антибактериальным действием. Они могут наноситься как точечно, так и на всю спину. Но не дольше 1,5 месяцев! Также в помощь всевозможные гели и кремы точечного действия, содержащие цинк, кислоты, чайное дерево.

Как видим, вариантов достаточно много. Также не забывайте следить за своим питанием. Избыток сладостей, фастфуда и молока нередко является еще одним провокатором прыщей. Безусловно — не единственным. Но все воздействует комплексно.