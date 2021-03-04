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В Бобруйске водитель протаранил припаркованное авто, а потом врезался в забор
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске утром 4 марта водитель Ford Galaxy протаранил припаркованное у дороги авто, а затем врезался в забор в паре сотен метров от места первого ДТП. У милиции есть подозрения, что водитель был пьян,
ДТП произошло на улице Батова около 8 утра, говорят очевидцы. По их словам, Ford ехал со стороны проспекта Строителей в сторону Назаровки. Правый ряд улицы Батова в тот момент был заставлен припаркованными автомобилями, в один из них и въехал Ford, после чего продолжил движение.
Ford проехал еще примерно 200 метров и на перекрестке со Звездным проездом въехал в кирпичный забор. От удара забор частично разрушился.
На месте происшествия оказался экипаж Бобруйского отдела департамента охраны и отвез водителя на медосвидетельствование: от него пахло алкоголем.
По предварительным данным, в ДТП получили повреждения только машины.
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Подозревают, что совершивший ДТП водитель был пьян.
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