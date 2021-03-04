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"Трусы стираю сама": униженная Седокова нелестно отозвалась о шоу Галкина

04.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала, почему спешно покинула студию ток-шоу Максима Галкина: звезде не понравился ролик о ее личной жизни.

Недавно Седакова стала участницей скандала на Первом канале: звезда громко покинула студию в прямом эфире шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". Седокова заявила, что отснятый сюжет о ее личной жизни - предвзятый, а ведущий решил унизить ее.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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После этого певица получила массу откликов в соцсетях и решила рассказать об инциденте. Седокова объяснила свою позицию и нелестно отозвалась о шоу Галкина.

В инста-сторис певица призналась: ее приглашали побеседовать на тему успешных и сильных женщин, но она не ожидала увидеть в шоу сюжет о своих бывших супругах.

"Я приходила на передачу делиться секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама, дома", - выпалила звезда.

Напомним, что в сентябре 2020 года Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма.

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