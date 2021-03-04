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"Трусы стираю сама": униженная Седокова нелестно отозвалась о шоу Галкина
04.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала, почему спешно покинула студию ток-шоу Максима Галкина: звезде не понравился ролик о ее личной жизни.
Недавно Седакова стала участницей скандала на Первом канале: звезда громко покинула студию в прямом эфире шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". Седокова заявила, что отснятый сюжет о ее личной жизни - предвзятый, а ведущий решил унизить ее.
© Sputnik / Григорий Сысоев
После этого певица получила массу откликов в соцсетях и решила рассказать об инциденте. Седокова объяснила свою позицию и нелестно отозвалась о шоу Галкина.
В инста-сторис певица призналась: ее приглашали побеседовать на тему успешных и сильных женщин, но она не ожидала увидеть в шоу сюжет о своих бывших супругах.
"Я приходила на передачу делиться секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама, дома", - выпалила звезда.
Напомним, что в сентябре 2020 года Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал молодой баскетболист Янис Тимма.
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