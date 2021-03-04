Юлия Слуцкая: «Политическая девочка Тоня уступила мне свою шконку. Для тюремных нравов это совсем не типично»

Источник материала: Салiдарнасць

На странице основательницы Пресс-клуба в Facebook появились «Записки из СИЗО».





Фото из аккаунта Юлии Слуцкой в Фейсбуке

— Если ты в тюрьме новичок, то на первых порах очень важно смотреть, слушать и запоминать. Потому что в тюрьме в целом, и в каждой камере в частности, существует множество правил. И очень важно спокойно их услышать и принять. Даже если что-то кажется шокирующим, неправильным, нелогичным, диким, — отмечает Юлия Слуцкая. — Постепенно начинаешь разбираться и понимать, что за этим стоит, на что ты можешь повлиять, а что просто придется принять.

Тут сильнее, чем где бы то ни было, действует правило про то, что не стоит ходить в чужой монастырь со своим уставом. Тебя принудительно вселяют в коллектив чужих друг другу людей. Но коллектив уже сложившийся. Тут уже есть свои симпатии-антипатии. И у каждого из этих людей есть свой период адаптации к новичкам. И им банально нужно больше времени для того, чтобы привыкнуть к новым людям, принять их или не принять, — рассказывает Юлия об адаптации новичков.

Она вспоминает, как сама впервые пришла в камеру, и пишет о том, как политические заключенные вносят изменения в тюремные правила.

— Шесть человек у нас постоянных, а два все время меняются. Их или переводят из других камер, потому что они там не ужились, или перевозят перед судом из Жодино, или с воли.

Первое слово, которое я услышала, когда меня привели в камеру с матрасом в одной руке и кружкой в другой, было «Б**». Тут нужно уточнить, что было полдвенадцатого, и все спали. Все дружно встали, накурили, сказали, что познакомимся завтра, и снова улеглись спать.

Мне оставалось расстелить матрас на одной из двух свободных нар, и тоже улечься. Новичку всегда достаются нары наверху. Это плохо, так как сидеть днем на них нельзя. А еще мне было очень трудно залазить и слазить с них. Мне все-таки уже 56! Но уже на следующий день политическая девочка Тоня уступила мне свою шконку. Для тюремных нравов это совсем не типично, — замечает Юлия Слуцкая.

Рассказывая о том, как ужиться новичку, она делится тем, что увидела, и своим личным опытом.

— У нас был один случай, когда человека через три недели выселили из камеры за воровство. Несколько раз были конфликты, когда новенькие пытались навязать свои условия или качать права. В большинстве случаев позже все налаживалось.

Очень важно принимать все, как есть. Внимательно смотреть и слушать, чтобы понять, как распределяются роли в камере, какие существуют правила — писанные и неписанные. И не делать поспешных выводов. Например, в моем случае дикий ор матом друг на друга оказался элементом ритуальной игры, способом разрядки. В общем — терпение, доброжелательность и открытость нам в помощь.

Например, у нас есть Тоня, которая встает раньше всех, и греет на всех восемь кружек воды. Фрукты и овощи — общие. Все всех угощают. Если в камеру попадает человек, которому не приносят передачи, ему их собирают — каждый делится, чем может.

Если кто-то рыдает, его не трогают, только если ситуация не выходит из-под контроля. Все девочки хорошие, но атмосфера в камере сейчас очень накалена. Юля, которую уже осудили на 12 лет, и у которой дома двое маленьких детей, уезжает в ближайшее время в Гомельскую колонию. У Саши приближается суд. У Тони и Маши идет ознакомление с делами, значит, суды тоже близко.

Сроки, которые каждый день озвучивают по ТВ, оптимизма не прибавляют. Так что у всех эмоциональные качели: смех-слезы-крики-танцы-депрессия, — пишет основательница Пресс-клуба, которая находится за решеткой с 22 декабря прошлого года.