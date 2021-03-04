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Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Я считаю только вхождение Беларуси в состав России шестью губерниями, тогда все будет решено... Экономика будет безумно развиваться, цены будут внутренние российские, все вопросы Беларуси будут решены. Если продолжать сидеть на двух стульях, то это долго не продержится. Ты ешь хлеб русский, пьешь нефть и газ русские, а нигде с нами не проявил солидарность», - сказал депутат, обращаясь к белорусам.

Telegraf.by . «На безрыбье и рак — рыба. Рак, имеется в виду, Лукашенко. Из двух зол мы выбираем меньшее. Лукашенко — меньшее зло. А Тихановская — большее. И ее команда, которая может создать режим, который будет моментально проситься в НАТО и Евросоюз. И натовские танки появятся под Смоленском», — рассуждал глава российской партии. Его цитирует

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский назвал Лукашенко «раком» и предложил ликвидировать Беларусь Свое мнение Жириновский высказал в интервью оппозиционному политику, журналистке Ольге Карач.

Свое мнениевысказал в интервью оппозиционному политику, журналисткеОн выступил за уход Лукашенко: по мнению Жириновского, белорусский президент не покидает пост, чувствуя поддержу Москвы, хотя ощущает моральную усталость.Жириновский объяснил, что Россия не бросает Лукашенко, опасаясь, что «Варшава, Литва, НАТО помогут осуществить Беларуси «киевский вариант».