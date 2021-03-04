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Жириновский назвал Лукашенко «раком» и предложил ликвидировать Беларусь

04.03.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жириновский назвал Лукашенко «раком» и предложил ликвидировать Беларусь
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Беларусь должна исчезнуть как государство. Он выразил надежду, что президент республики Александр Лукашенко уйдет с поста, и назвал его «раком».

Свое мнение Владимир Жириновский высказал в интервью оппозиционному политику, журналистке Ольге Карач.

«Я считаю только вхождение Беларуси в состав России шестью губерниями, тогда все будет решено... Экономика будет безумно развиваться, цены будут внутренние российские, все вопросы Беларуси будут решены. Если продолжать сидеть на двух стульях, то это долго не продержится. Ты ешь хлеб русский, пьешь нефть и газ русские, а нигде с нами не проявил солидарность», - сказал депутат, обращаясь к белорусам.


Он выступил за уход Лукашенко: по мнению Жириновского, белорусский президент не покидает пост, чувствуя поддержу Москвы, хотя ощущает моральную усталость.

Жириновский объяснил, что Россия не бросает Лукашенко, опасаясь, что «Варшава, Литва, НАТО помогут осуществить Беларуси «киевский вариант».

«На безрыбье и рак — рыба. Рак, имеется в виду, Лукашенко. Из двух зол мы выбираем меньшее. Лукашенко — меньшее зло. А Тихановская — большее. И ее команда, которая может создать режим, который будет моментально проситься в НАТО и Евросоюз. И натовские танки появятся под Смоленском», — рассуждал глава российской партии. Его цитирует Telegraf.by.
 
 
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Свое мнение Жириновский высказал в интервью оппозиционному политику, журналистке Ольге Карач.
 
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