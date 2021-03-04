Подробности масштабного дела о мошенничестве в сфере автострахования: инсценировки ДТП, 37 сообщников, сотни тысяч рублей ущерба

Источник материала: Onliner

Управлением Следственного комитета по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 37 человек о мошенничестве в сфере автострахования. Подробности сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

— По данным следствия, двое мужчин в период с апреля 2016 года по апрель 2019 года создали организованную группу и руководили ею. На протяжении этого периода в группу были включены еще три участника, при этом существовало четкое распределение ролей, — рассказали в СК.





По версии следствия, организаторы подыскивали автомобили для инсценировок дорожно-транспортных происшествий. Транспортное средство, выступающее в роли «потерпевшего», приобреталось на территории России или Беларуси, как правило, уже с имевшимися повреждениями. Второй автомобиль, выступающий в роли виновника ДТП, приобретался исключительно на территории нашей страны без официального оформления на фигурантов дела.

Критериями покупки являлись стоимость до $600 и способность передвигаться на минимальные расстояния.

— После приобретения автомобилей подготавливалось их техническое состояние, производилась регистрация и оформлялись договоры страхования. При этом автомобиль «потерпевший» регистрировался на близких и знакомых фигурантов. Обвиняемые им поясняли, что занимаются куплей-продажей подержанных автомобилей и не могут на себя оформлять большое количество машин. За помощь обещали вознаграждение в сумме $100, — отметила Екатерина Гарлинская.









За несколько дней до планируемой даты инсценировки ДТП организаторы подыскивали лиц на роль водителей. В этом качестве выступали знакомые участников организованной группы — соседи по дому и даче, коллеги или бывшие коллеги по работе, друзья, бывшие одноклассники, которые испытывали материальные трудности. С ними сразу оговаривались цель, время и место планируемой инсценировки, а также сумма вознаграждения — $100—200. В СК сообщили, что в последующем они становились фигурантами преступной деятельности.

— В течение трех лет обвиняемые, находясь на территории Минска и Минской области, инсценировали ДТП. Противоправные действия всегда происходили поздним вечером или ночью на мало оживленном участке дороги. Следствием установлено 20 эпизодов преступной деятельности, — рассказали в Следственном комитете.

Существовало два основных сценария, которые сообщались сотрудникам ГАИ: либо автомобиль-виновник не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги, либо несоблюдение дистанции.

Как сообщили в СК, после столкновения автомобилей один из фигурантов наносил автомобилю-потерпевшему дополнительные повреждения подручными средствами, а также рассыпал заранее подготовленные осколки стекла и разливал автомобильные жидкости. Делалось это с целью создания реальности произошедшего, а также для заявления дополнительных повреждений в страховую компанию.





Впоследствии участники группы обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. Полученные противоправным способом денежные средства они присваивали.

— Общий ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых, составил более 350 тысяч рублей. Следователями приняты меры по обеспечению его возмещения. На имущество фигурантов общей стоимостью более 107 тысяч рублей, в том числе автомобили, объекты недвижимости и денежные средства, наложен арест, — рассказала Екатерина Гарлинская.









В ходе расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства и по месту работы обвиняемых, допрошено более ста свидетелей, изучена документация страховых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Действия мужчин в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К 35 гражданам Республики Беларусь применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному — личное поручительство, еще один мужчина заключен под стражу, и два фигуранта объявлены в межгосударственный розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.









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