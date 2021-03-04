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Шокирующая правда! Как силовики воевали против безоружных беларусов

04.03.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

BYPOL и iSANS подготовили совместный доклад о незаконном применении вооружений сотрудниками МВД Беларуси после 9 августа 2020. Если вы впечатлительный человек, читать его вам не стоит.

Шокирующая правда! Как силовики воевали против безоружных беларусов
О документе написал в своем телеграме журналист Серж Харитонов.

"Я хочу сразу обратиться ко всем читателям, которые могут себя плохо почувствовать от просмотра изображений с физическими увечьями. В первом разделе доклада предоставлены фотографии пострадавших от минно-взрывных травм (попросту говоря – от прямых попаданий гранат). 

Пожалуйста, не просматривайте документ по ссылке, если вы не уверены, что можете выдержать просмотр подобных иллюстраций. Фото очень тяжёлые для неподготовленных людей!

В документе подробно рассмотрены не только ранения от различных видов боеприпасов, но и все виды ручного оружия и боеприпасов, которые незаконно применяли наёмники Лукашенко против участников исключительно мирных акций. 

Применение огнестрельного оружия против массовых скоплений граждан запрещено законом «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».

Только в Минске за период с 9 по 22 августа прошлого года, как минимум, 1141 человек обратился за медпомощью в связи с травмами, полученными во время совместных карательных акций МВД и Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь. 

За этот период в Минске 64 гражданских пострадали от минно-взрывных травм, не менее 45 человек (включая 3 журналистов) получили огнестрельные ранения в результате незаконного применения оружия сотрудниками МВД и ССО ВС РБ", - пишет Харитонов.

А теперь сделайте глубокий вдох и хорошенько подумайте, готовы ли вы увидеть страшные ранения, которые можно сравнить лишь с увечьями на войне. И если вам еще нет 18 лет, вы не медик или человек впечатлительный, редакция "Белорусского партизана" не рекомендует вам переходить по ссылке (.pdf)
 
Теги: Минск
 
 
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BYPOL и iSANS подготовили совместный доклад о незаконном применении вооружений сотрудниками МВД Беларуси после 9 августа 2020. Если вы впечатлительный человек, читать...
 
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