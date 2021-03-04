Шокирующая правда! Как силовики воевали против безоружных беларусов

написал в своем телеграме журналист Серж Харитонов. О документев своем телеграме журналист





"Я хочу сразу обратиться ко всем читателям, которые могут себя плохо почувствовать от просмотра изображений с физическими увечьями. В первом разделе доклада предоставлены фотографии пострадавших от минно-взрывных травм (попросту говоря – от прямых попаданий гранат).





Пожалуйста, не просматривайте документ по ссылке, если вы не уверены, что можете выдержать просмотр подобных иллюстраций. Фото очень тяжёлые для неподготовленных людей!





В документе подробно рассмотрены не только ранения от различных видов боеприпасов, но и все виды ручного оружия и боеприпасов, которые незаконно применяли наёмники Лукашенко против участников исключительно мирных акций.





Применение огнестрельного оружия против массовых скоплений граждан запрещено законом «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».





Только в Минске за период с 9 по 22 августа прошлого года, как минимум, 1141 человек обратился за медпомощью в связи с травмами, полученными во время совместных карательных акций МВД и Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь.





За этот период в Минске 64 гражданских пострадали от минно-взрывных травм, не менее 45 человек (включая 3 журналистов) получили огнестрельные ранения в результате незаконного применения оружия сотрудниками МВД и ССО ВС РБ", - пишет Харитонов.



