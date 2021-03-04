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«Домены отражают реальную ситуацию в экономике». hoster.by - про ситуацию с доменами и хостингом
Источник материала: Tut.by
«Если экономика стагнирует, домены новые не очень нужны. Когда с экономикой все хорошо, то и с доменами все хорошо», — считает гендиректор hoster.by Сергей Повалишев. Он также в прямом эфире
«Когда с экономикой все хорошо, то и с доменами все хорошо». О снижении числа зарегистрированных белорусских доменов
В 2020 году традиционно плавного прироста в зонах .BY и .БЕЛ
— Какую бы ты рекламную кампанию ни проводил, какие бы цены на домены ты ни устанавливал, все равно все упирается в потребности рынка. Когда открывается новая компания или направление бизнеса, естественно, под это нужен сайт. Если экономика стагнирует, предприятия закрываются, естественно, домены новые не очень нужны. Когда с экономикой все хорошо, то и с доменами все хорошо. Домены отражают реальную ситуацию в экономике.
По мнению Сергея Повалишева, стоимость регистрации при этом не является ключевым показателем.
— В Беларуси домен в национальной зоне обойдется около 12 долларов в год, что, согласитесь, не является серьезной статьей расхода для бизнеса. Кроме того, национальный домен не должен быть слишком дешевым, чтобы не провоцировать массовые регистрации для рассылки спама.
Почему в Беларуси выше цены на хостинг, чем у соседей
— Бизнес хостинг-провайдера во всем мире становится прибыльным, только когда у тебя действительно много клиентов. «Много» — это сотни тысяч или даже миллионы активных сайтов. В Беларуси рынок значительно меньше, чем, например, в России, не говоря уже о странах Европы или США. Соответственно, цены здесь будут выше, — рассказал Сергей Повалишев. — Кроме того, мы всегда делали упор на качество. А для такого провайдера критически важный элемент — профессиональная круглосуточная техподдержка. Если ты непрерывно мониторишь состояние серверов, если даже ночью на звонки и письма отвечают высококлассные специалисты, то это для компании стоит дорого. В нашем случае необходимо порядка 20 инженеров, чтобы закрывать все вопросы клиентов в режиме 24/7, включая праздничные дни. Мелкий провайдер, у которого несколько сотен сайтов, к сожалению (или к счастью для нас), не в состоянии содержать штат высококлассных специалистов, которые будут работать 24/7.
Сергей Повалишев также перечислил, с какими трудностями сталкивается hoster.by:
«Все сводится к тому, что провайдер хочет быстро увеличить базу клиентов, чтобы потом поднять цены». О хостинге за 2 доллара
— Все изначально ведут свой бизнес по-разному. Кто-то создает компанию, чтобы быстро заработать деньги: сейчас мы наберем клиентскую базу и продадим ее более крупному игроку. К счастью, нас купить некому, мы сами за годы приобрели несколько десятков мелких и средних провайдеров, которые делали ставку на низкие цены, — отмечает Сергей Повалишев. — Откуда берется хостинг за 2 доллара? Когда ты только выходишь на рынок, когда за плечами нет опыта, компетенций, нет возможностей в плане оборудования, то единственное, в чем ты можешь конкурировать — это цена. Да, можно высокопарно заявлять, что твоя цель — доказать, что надежный хостинг может быть дешевым. Но в итоге все сводится к тому, что новый провайдер хочет быстро увеличить базу клиентов, чтобы потом поднять цены.
По мнению Сергея Повалишева, небольшим хостерам сложно поддерживать уровень сервиса на высоком уровне.
— Банально потому что необходимо инвестировать в оборудование, которое быстро устаревает. Или же, например, если у мелкого провайдера все клиенты работают на единственном сервере, при выходе из строя может попросту не оказаться подстраховки. В нашем случае запасное оборудование при необходимости подключается моментально, в нашем серверном парке сегодня почти тысяча серверов.
Полную версию беседы с Сергеем Повалишевым можно посмотреть
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«Если экономика стагнирует, домены новые не очень нужны. Когда с экономикой все хорошо, то и с доменами все хорошо», - считает гендиректор hoster.by Сергей Повалишев.
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