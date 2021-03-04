Девушка показала рентген черепа. В Сети подумали, что она из «Симпсонов»

Источник материала: Tut.by

Пользовательница форума Reddit показала рентген черепа. Другие юзеры подумали, что она — персонаж из «Симпсонов». Но на самом деле все дело в дефекте челюсти. Об этом сообщает Media Leaks .





Девушка с ником silverware_jones опубликовала снимок, на котором, как она говорит, запечатлен рентген ее черепа. Так она хотела продемонстрировать проблему, которая присутствует у нее с прикусом. На фото действительно видно, что передние зубы девушки выдаются вперёд, а сама silverware_jones уточнила, что ее резцы выступают наружу на 11 миллиметров.

Некоторые из юзеров Reddit в комментариях отметили, что снимок напоминает им персонажей из мультсериала «Симпсоны».

Впрочем, особых нападок со стороны аудитории форума не последовало. А сама девушка показала, как выглядит в жизни:

После в ответах к посту она заявила, что не комплексует из-за своей внешности, но неправильный прикус некоторые проблемы действительно вызывает. Так, например, при попытке откусить кусок чего-либо, девушке трудно сводить зубы, а при жевании болит челюсть.

Но мириться с таким положением дел она не намерена: вскоре автора поста ждет операция. Но хирургическое вмешательство вызвано также необходимостью решения проблемы с артритом, который вызвал дегенерацию челюсти с последующим ее воспалением.