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Девушка показала рентген черепа. В Сети подумали, что она из «Симпсонов»
Источник материала: Tut.by
Пользовательница форума Reddit
Девушка с ником silverware_jones опубликовала снимок, на котором, как она говорит, запечатлен рентген ее черепа. Так она хотела продемонстрировать проблему, которая присутствует у нее с прикусом. На фото действительно видно, что передние зубы девушки выдаются вперёд, а сама silverware_jones уточнила, что ее резцы выступают наружу на 11 миллиметров.
Некоторые из юзеров Reddit в комментариях отметили, что снимок напоминает им персонажей из мультсериала «Симпсоны».
Впрочем, особых нападок со стороны аудитории форума не последовало. А сама девушка показала, как выглядит в жизни:
После в ответах к посту она заявила, что не комплексует из-за своей внешности, но неправильный прикус некоторые проблемы действительно вызывает. Так, например, при попытке откусить кусок чего-либо, девушке трудно сводить зубы, а при жевании болит челюсть.
Но мириться с таким положением дел она не намерена: вскоре автора поста ждет операция. Но хирургическое вмешательство вызвано также необходимостью решения проблемы с артритом, который вызвал дегенерацию челюсти с последующим ее воспалением.
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Девушка с ником silverware_jones опубликовала снимок, на котором, как она говорит, запечатлен рентген ее черепа.
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