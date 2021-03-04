Опилки вместо минваты. Узнали, работает ли «дедовский» метод утепления и сколько можно сэкономить

Источник материала: Tut.by

В современном строительстве применение условно бесплатных материалов не подразумевается — кто будет засыпать в каркасные стены, полы и перекрытия древесные опилки, если для этого придуманы минеральная вата и пенопласт? Но такие застройщики есть, и они охотно делятся своим опытом и перечисляют преимущества «дедовской» технологии: дешевизна, экологичность, долговечность. Разбираемся, все ли так на самом деле, и сравниваем по стоимости утепление опилками и минватой.

«Дедовский» метод

По теплоизоляционным характеристикам опилки, засыпанные слоем 10 см, соответствуют 8−9 см минеральной ваты или 7 см пенопласта. Для утепления перекрытий в частных домах слой минваты обычно составляет 200−250 мм. Соответственно, слой опилок должен быть больше — 220−270 мм.

Интересный факт: технологию утепления опилками можно найти в СНИП II-А.7−62 «Строительная теплотехника. Нормы проектирования» 1962 года.

Впрочем, некоторые домовладельцы не заморачиваются расчетами и считают, что вполне достаточно и 20-сантиметрового слоя. Например, Егор, который построил свой дом под Молодечно, именно таким слоем засыпал свой чердак и вполне доволен: опилки достались бесплатно, в доме тепло. А чтобы опилки не сыпались через щели между досками чернового потолка, уложил спанбонд.





Этот материал отличает удивительная долговечность. Синтетические утеплители, такие как пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан, служат в среднем около 30 лет (PIR-плиты сохраняют заявленные характеристики до 50 лет). Минеральная вата «живет» несколько дольше — 50−70 лет. Измельченная же древесина способна сохранять свои эксплуатационные свойства 100 лет и даже больше.

Также стоит отметить такое полезное для утеплителя качество, как паропроницаемость. Опилки прекрасно «дышат», что благоприятно влияет на микроклимат дома. Кроме того, у застройщика появляется возможность сэкономить на пароизоляционных мембранах, которые при данном виде теплоизоляции попросту не нужны.



Фото: derevodoska.ru

Адепты опилок приводят еще один аргумент — в доме, утепленном опилками, никогда не бывает слишком сыро или сухо. Дело в том, что измельченная древесина способна впитывать в себя конденсат, если воздух становится слишком влажным, и испарять его в противоположной ситуации.

И, наконец, упомянем экологическую чистоту опилок. У них нет неприятных «химических» запахов, с ними безопасно работать, они не несут угрозы здоровью обитателей дома.

Возможные проблемы

Идея утепления конструкций дома опилками многим покажется сомнительной: это все же древесина, которая потенциально пожароопасна и подвержена гниению. Но у ее приверженцев свой аргумент: а как раньше строили дома, в которых люди живут десятилетиями?

Опилки и в самом деле огня боятся значительно больше, чем другие материалы. Но утрамбованный утеплитель возгорается неохотно и скорее тлеет, чем полыхает ярким пламенем. И все же в домах с таким утеплением нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности (впрочем, как и в любом другом строении).

Еще одна проблема — подверженность гниению, которое может возникнуть из-за протечек, неэффективной вентиляции и прочих факторов. Часто в опилки добавляют известь или проливают их известковым молочком. Оно служит антисептиком для древесины, предотвращая возможное гниение. Проливку цементным молочком следует производить весной или ранним летом, чтобы утеплитель успел полностью высохнуть к началу зимы.



Опилки хвойных пород сами по себе эффективно противостоят гниению за счет высокого содержания смолы — естественного антисептика

Чем хороши заводские материалы, так это удобством монтажа. Про опилки такого не скажешь — их нельзя просто высыпать из мешка и предоставить самим себе. Они осядут, уменьшившись в объеме в полтора-два раза, и вверху стен образуются пустоты, которые станут мостиками холода. Трамбование не может полностью решить проблему осадки. Спустя какое-то время опилки еще больше спрессуются под своим весом, и засыпку нужно будет восполнить.

Определить количество засыпного материала довольно просто. Нужно умножить площадь перекрытия дома на толщину слоя. А затем умножить результат на полтора, так как опилки имеют свойство оседать.

Теоретически использовать опилки можно и для утепления стен каркасных домов. Правда, стоит отметить, что такое утепление требует большей толщины стены, чем минеральная вата, — не менее 30−35 см. Опять же нужно будет решить вопрос с усадкой опилок внутри стен и способом их досыпки в готовые конструкции.

Лучше рассмотреть технологию с использованием смеси глины и древесной щепы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для утепления подходят как мелкие, так и крупные опилки, но первые лучше и быстрее трамбуются. Что в самом деле важно, так это содержание влаги в опилках — перед засыпкой их желательно просушить. Для этого их рассыпают под навесом слоем не более 50 см и пару раз в день ворошат граблями для лучшей вентиляции.

Нужно учитывать еще и трудоемкость: затягивать мешки с опилками на второй этаж не самое простое занятие. Вот на этом видео можно посмотреть, как этот процесс выглядит:

В чем выгода?

Теперь про экономику мероприятия. Считается, что главное преимущество опилок перед другими видами утеплителей — их дешевизна. Однако если раньше их можно было найти практически на любой лесопилке и практически даром, то теперь, с появлением предприятий по переработке опилок в топливные гранулы (пеллеты), все не так просто. В Смолевичах, например, цена на опилки — 14 рублей за куб, но в наличии их нет. Впрочем, есть вариант договориться с частными лесопилками на условиях самовывоза.



Фото: derevodoska.ru

Допустим, нам нужно утеплить чердачное перекрытие площадью 120 м². Слой утепления решили делать 20 см. Для этого понадобится 24 куба утеплителя.

Если покупать опилки по 14 рублей, то получаем 336 рублей. Так как опилок в реальности нужно брать больше с учетом усадки, то реально расходы будут выше раза в полтора, а это 504 рубля.

Самый дешевый минераловатный утеплитель белорусского производства «Неман» стоит 21 рубль за куб. А это те же 504 рубля.

Реальная же экономия возможна только в том случае, если удастся найти бесплатные опилки.