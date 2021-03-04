Источник материала: Хартия'97

Стоп, машина: Африка оказалась Кремлю не по зубам 4.03.2021, 14:19

Фото: Reuters

Наемники «Вагнера» скоро попадут в масштабный котел.

«Победив» в Сирии путинское руководство решило принять участие в глобальной схватке за Африку. Наемники из ЧВК «Группа Вагнера» путинского повара Пригожина, а также прочих новоделов под крылом ГРУ и лично Шойгу начали расползаться, как раковая опухоль, по наиболее проблемным странам Черного континента, пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

В поле зрения, прежде всего, попали такие кровоточащие раны, как Ливия и Центральноафриканская республика, где российские падальщики решили поживиться, тем, что российская пропаганда уже битые 10 лет называет «ничейными ресурсами». Как бы указывая на факт: имели мы в виду местные племена, да ведь эти аборигены даже не люди, а просто случайно обитают на землях богатых нефтью, алмазами, ураном и золотом, и мы отнимем у них эти ресурсы, как конфетку у ребенка.

Однако командировки безродных шакалов Кремля в третий мир заканчиваются для них не погашением ипотеки, а банальной экстерминацией. В Ливии пригожинские «военспецы», недолго рассекали пески пустыни на негодных «Панцирях», и понесли потери в объемах от 10% до 15% личного состава. Цифра приблизительная, и может быть существенно выше в виду деградации свежих наборов наемников. Ведь многих боевиков захватывавших Крым, а также воевавших на Донбассе и в Сирии или коммисовали, или ликвидировали, а «зелень» просто кинули в топку ради спасения местного диктатора Хафтара. Но усадить кореша Путина на трон не удалось, и в скором времени прогнозируется его внезапная смерть от повторного инсульта, дабы скрыть все концы в воду.

В декабре 2020 года начались проблемы и у вагнеровской экспедиции в ЦАР. Местное население, крайне пестрое в этническом плане, восстало против еще одного агента Кремля на содержании Туадеры. В настоящее время он удерживает позиции в столице Банги и её предместьях исключительно на штыках иностранных вооруженных сил, в том числе 300-400 российских «инструкторов». В феврале 2021 года повстанцы знатно их потрепали, и несколько «вагнеровцев» были убиты, а один попал в плен. Конечно, российский МИД все отрицает, благо неофициальный статус боевиков позволяет, даже если их всех там вырежут и развесят на деревьях в саване, заявить – ни один россиянин не пострадал…Постепенный выход Ливии из пике гражданской войны, несет большие угрозы для позиций россиян в ЦАР, ведь будет разрушена логистическая цепочка РФ – Сирия – Ливия – ЦАР, и наемники попадут в котел.

С целью нейтрализации данного негативного сценария ГРУ ищет возможности окопаться в Судане. В данной крупной африканской стране Москва крайне спешно хочет по сирийскому образцу обустроить пункт материально-технического обеспечения ВМС РФ в Порт-Судане. Судан граничит с ЦАР, и указанный коридор имеет крайне важное значение для налаживания логистики с целью контрабанды награбленных в данной обескровленной республике ресурсов. 28 февраля российский фрегат «адмирал Григорович» с РК «Калибр-НК» зашел «отдохнуть» в Порт-Судан.

Подобные российские поползновения в регион Красного моря находятся под пристальным вниманием администрации президента Байдена. В настоящее время Вашингтон и Хартум нормализуют двухсторонние отношения, Судан исключили из списка стран-спонсоров терроризма, и США поддерживают демократическое будущее суданского народа. Американцы рассчитывают на тесное сотрудничество с суданскими военными для улучшения безопасности судоходства в районе Красного моря и Африканского Рога. Чтобы показать россиянам беспочвенность их посягательств АФРИКОМ провел ряд демонстраций: Порт-Судан уже посетили скоростной десантный корабль USS Carson City, а также эсминец USS Winston S. Churchill. В ближайшее время еще два американских корабля посетят Судан. Упомянутые шаги, являются свидетельствами готовности Байдена жестко выдворить российских приблуд, чтобы не дать очередную страну втянуть в подрывные и очень разрушительные игры путинистов.

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