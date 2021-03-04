Источник материала: Хартия'97

СМИ: Российский танк «Армата» вооружен лазерами и рельсоторонами? 6 4.03.2021, 14:08

Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

Возможно ли такое?

Семейство российских бронированных машин «Армата» будет находиться на вооружении примерно три десятилетия, после чего ему на смену придут новые системы. Эти перспективные боевые машины будут коренным образом отличаться от серии «Армата» и от всех прочих бронированных средств из прошлого. Однако у русских очень слабое представление о том, как будут выглядеть такие машины, пишет американское издание The National Interest (перевод — inosmi.ru ).

«Сейчас на завершающей стадии разработки находится много новых образцов — платформы «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг» и другие — это традиционные средства, — заявил государственному информационному агентству ТАСС бывший руководитель Главного автобронетанкового управления Министерства обороны генерал-полковник Сергей Маев. — Они прослужат не менее 25-30 лет. На смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах».

«Новые физические принципы» означают технологии, которые будут использоваться в российских бронированных боевых машинах будущего. Однако это бессмысленная фраза, которая в России используется главным образом в целях рекламы. Таким образом, из рассказа Маева какие-то новые мысли и представления почерпнуть невозможно.

Возможно, русские имеют в виду оружие нового поколения, такое как лазеры, вооружение на микроволнах или рельсотроны, однако в равной степени вероятно, что Маев просто не может сказать ничего конкретного. Но всей видимости, генерал полагает, что передовые необитаемые наземные системы вооружений в следующем десятилетии будут играть возрастающую роль в сухопутных войсках Российской Федерации.

«Я имею в виду, конечно, сухопутные войска. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле», — сказал Маев ТАСС.

Однако не исключено, что эти будущие российские инновации мало чего стоят.

«Это типичная российская ссылка на некое футуристическое оружие, которое, как они представляют, появится лет через 25-30», — рассказал изданию «Нешнл Интерест» специалист по российской армии Майкл Кофман (Michael Kofman), работающий старшим научным сотрудником в Центре военно-морского анализа.

«Однако танки воюют с использованием кинетической энергии выстрела и кумулятивных снарядов со времен Первой мировой войны. Поэтому мы можем сказать, что 100 лет исследовательских и конструкторских работ не привели к созданию оружия на новых физических принципах. Отчасти это вызвано тем, что физические принципы сами по себе не меняются».

В то же время, русские продвигают новшества в танкостроении, такие как необитаемая башня, примененная в основном боевом танке Т-14, а также чаще других выдвигают новаторские идеи, воплощенные, например, в боевой машине поддержки танков «Терминатор». Таким образом, нельзя исключать, что они работают над некоторыми весьма интересными концепциями будущих наземных войн.

А что касается Т-14, то русские добились определенного успеха. По оценке некоторых европейских военных, Т-14 станет грозной боевой машиной, превосходящей по своим характеристикам сегодняшние американские и натовские танки, такие как М1А2 «Абрамс» и феноменальный немецкий основной боевой танк 2A7+ «Леопард». Особо следует отметить такие характеристики «Арматы» как скорость, маневренность и живучесть.

«У Т-14 такая же мощность на выходе, как у „Леопарда-2" и у М1 „Абрамс", но имея боевой вес 48 тонн, он на 20% легче, и поэтому удельная мощность у него составляет 31,3 лошадиной силы на тонну веса. По сравнению с западными образцами, у которых этот показатель равен 24 лошадиным силам на тонну, эта новая машина чрезвычайно подвижна», — написал выпускник Университета прикладных наук капитан Стефан Бюлер (Stefan Bühler), служащий в Центре повышения квалификации вооруженных сил Швейцарии офицером по обезвреживанию взрывных устройств и одновременно командиром танковой роты.

«Гусеницы у нынешней версии Т-14 более узкие по сравнению с машинами „Леопард-2" и М1 „Абрамс", но благодаря меньшему весу он не очень нуждается в широких гусеницах. Удельное давление на грунт у него будет примерно таким же, как и у западных танков».

Кроме того, используя сочетание активных систем защиты, реактивной брони и пассивной многослойной брони, Т-14 надежнее защитит свой экипаж в сравнении с западными машинами, такими как «Абрамс». Далее Бюлер отмечает, что необитаемая башня «Арматы» дает некоторые преимущества по живучести.

«Основываясь на всех этих соображениях, мы должны сделать заключение о том, что Т-14 „Армата" обеспечивает экипажу более высокую степень защиты по сравнению с западными танками, хотя боевой вес у него значительно ниже», — пишет он.

Но в погоне за инновациями в серии машин «Армата» русские могли допустить одну оплошность. Необитаемая башня Т-14 может создать проблемы для оценки ситуации в бою. Однако дебаты на эту тему далеко не закончены.

«Сейчас эксперты спорят в основном о том, лишается ли командир необходимого обзора, когда сидит внутри танка, и дают ли ему телекамеры и оптико-электронные прицельные приспособления тот же самый объем информации, что и оптические прицельные устройства с системами наблюдения, которые установлены на танках нынешнего поколения, — пишет Бюлер. — Взгляд в небо дает ответ на этот вопрос (с технической точки зрения). Летчик F-35 видит сквозь самолет, имея индикатор на лобовом стекле. Компьютер создает виртуальное трехмерное изображение, получая видеосигналы от установленных повсюду камер. Командир следит за этим изображением по направлению своего зрения. Израильская компания „Элбит Системс" (ELBIT Systems) уже предложила такую технологию для бронированной техники под названием „Железное зрение" (Iron Vision). Благодаря ей командир Т-14 сможет видеть поле боя даже лучше, чем командир танка с обитаемой башней».

Т-14 пока еще не принят на вооружение и не доказал свою эффективность в бою. Время покажет, насколько успешна «Армата».

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